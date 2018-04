Chung cư Parc Spring cháy ngùn ngụt: Diễn viên 'Ông ngoại tuổi 30' hoảng hốt tìm đường thoát thân

Lou Hoàng cho biết, lần đầu anh chứng kiến một khung cảnh hỗn loạn như vụ cháy chung cư Parc Spring chiều 1/4.

Chiều 1/4, chung cư Parc Spring bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, người dân hô hoán chạy ra ngoài để thoát thân. Đang sinh sống tại đây, Lou Hoàng - ca sĩ đồng thời là diễn viên của bộ phim Ông ngoại tuổi 30 hớt hải chạy xuống và kịp thời thoát khỏi đám cháy.

Theo đó, Lou Hoàng cho biết, đám cháy xảy ra tại tầng 8 trong khi nam ca sĩ đang sinh sống trên tầng 13 nhưng may mắn anh chạy xuống kịp và thoát thân. Mặc dù không bị gì nhưng đây là lần đầu tiên Lou Hoàng chứng kiến khung cảnh hỗn loạn như vậy.

"Tối nay cháy nhà. Thề cuộc đời trớ trêu hôm nay là 1/4 mà. Lần đầu trong cảnh hỗn loạn như vậy, kêu cháy nhà cháy nhà mà nhiều người tưởng giỡn. Mình chỉ kịp xách cái quần đùi tròng cái áo vô chạy cho kịp thân, có trẻ con bế trẻ con lộn con ai không biết luôn", Lou Hoàng chia sẻ.

Gia đình nhạc sĩ Only C, Lou Hoàng chạy thoát thân khỏi đám cháy.

Rất nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp nhanh chóng vào hỏi thăm Lou Hoàng. Nam ca sĩ cho biết thêm, ngay khi đám cháy bùng phát, chuông báo cháy kêu lên và mọi người nhanh chóng hô hoán nhau, tuy nhiên do hôm nay là ngày Cá tháng Tư nên nhiều người không nghĩ là thật.

Ở cùng chung cư với học trò, Only C hoảng hốt vì không thể liên lạc với Lou Hoàng và nghĩ rằng học trò của mình vẫn chưa xuống được. Nhạc sĩ Yêu là tha thứ cho biết, khi vụ cháy xảy ra, may mắn được thông báo nhanh nên mọi người đều an toàn.

"Công tác chữa cháy của đội PCCC quận 2 và ban quản lý chung cư cũng rất tốt. Di tản cư dân rất nhanh và chuyên nghiệp. Lửa được dập ngay sau đó. Lou Hoàng bế chó xếp hàng để đi trốn lửa”, Only C nói.

Khoảng 17h50 ngày 1/4, chung cư Parc Spring bất ngờ bốc cháy tại một căn hộ ở lầu 8 thuộc tháp A. Cư dân sống tại đây nghe chuông báo cháy và rất hoang mang, đến khi mở cửa thấy khói đen phát ra từ lầu 8, mọi người hô hoán nhau tháo chạy. Được biết, chung cư này vừa diễn tập phòng cháy chữa cháy vào ngày 31/3.

Chu Nguyên