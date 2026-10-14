Chung cư Mỹ Đình tăng giá mạnh, nhiều căn hộ cũ được rao bán tiền tỷ

Sau hơn 20 năm hình thành, các khu chung cư Mỹ Đình 1 và Mỹ Đình 2, Hà Nội, đang có mặt bằng giá rao bán cao hơn nhiều lần so với thời điểm mở bán. Những căn hộ tại đây, dù thuộc các tòa nhà đã được đưa vào sử dụng từ lâu, hiện vẫn được chào bán với giá hàng tỷ đồng.

Các căn chung cư cũ Mỹ Đình đồng loạt tăng giá, có căn được rao bán gần 10 tỷ đồng.

Nếu năm 2005, giá căn hộ Mỹ Đình phổ biến ở mức 8-12 triệu đồng/m2 thì đến năm 2007 đã tăng lên 12-18 triệu đồng/m2. Năm 2008, giá tại Mỹ Đình 1 đạt khoảng 17,5 triệu đồng/m2, còn Mỹ Đình 2 ở mức 19-20 triệu đồng/m2.

Hiện nay, giá rao bán tại một số tòa chung cư cũ trong khu vực dao động khoảng 50-85 triệu đồng/m2, cá biệt có căn tại Mỹ Đình 2 được chào giá 90 triệu đồng/m2. Mức giá này đưa nhiều căn hộ có diện tích lớn lên ngưỡng 8-10 tỷ đồng, thậm chí cao hơn.

Tại Mỹ Đình 1, các căn hộ 2 phòng ngủ đang được chào bán phổ biến từ 5-6,8 tỷ đồng. Căn hộ 3 phòng ngủ có giá khoảng 6,5-8,5 tỷ đồng, tùy diện tích và tình trạng căn hộ.

Mặt bằng giá tại Mỹ Đình 2 cũng ở mức cao. Nhiều căn hộ 2 phòng ngủ được rao bán khoảng 5-6 tỷ đồng; căn 3 phòng ngủ có giá từ gần 6 tỷ đồng đến 7,5 tỷ đồng. Với những căn diện tích lớn hoặc được đầu tư nội thất, giá chào bán có thể vượt 10 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy giá rao bán tại các khu chung cư Mỹ Đình đã tăng đáng kể so với giai đoạn đầu phát triển. Tuy nhiên, mức giá giữa các căn không đồng nhất, phụ thuộc vào diện tích, vị trí, tầng, chất lượng hoàn thiện và hồ sơ pháp lý.

Mỹ Đình 1 gồm các tòa A1, A3, B5, B6, C2, C3 và C4, được xây dựng từ đầu những năm 2000. Tại Mỹ Đình 2, nhiều tòa nhà do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) phát triển, khởi công năm 2002 và hoàn thành năm 2006.

Các khu chung cư nằm gần những tuyến đường như Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Lê Đức Thọ và Trần Hữu Dực, trong khu vực có hệ thống trường học, bệnh viện, văn phòng và các tiện ích đô thị.

Trong những năm gần đây, phía Tây Hà Nội xuất hiện thêm nhiều dự án căn hộ tại Tây Mỗ, Đại Mỗ và An Khánh. Trong bối cảnh nguồn cung ngày càng đa dạng, các căn hộ Mỹ Đình vẫn được giao dịch trên thị trường thứ cấp, với lợi thế về vị trí đã hình thành nhưng phần lớn công trình có tuổi đời trên 20 năm.

Video: Giá 8 triệu 1 thời, nay rao bán 90 triệu đồng/m2- Ảo giá chung cư ở Mỹ Đình? |Nguồn: Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp.