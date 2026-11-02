Chung cư Mường Thanh giảm giá tới 35%, người mua vẫn dè dặt

Các dự án nằm trong danh sách có sai phạm gồm chung cư Đại Thanh, Xa La, CT5 Tân Triều, CT6 Kiến Hưng, CT11-12 Kim Văn - Kim Lũ, các tòa VP3, VP5, VP6 và tổ hợp HH Linh Đàm. Khảo sát thị trường cho thấy, giá chào bán căn hộ tại nhiều dự án này đã giảm so với thời điểm cuối năm ngoái.

Tại Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, căn hộ tại các tòa CT11 và CT12 đang được rao bán phổ biến với giá khoảng 50-62 triệu đồng/m2. Cụ thể, căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích 45-48m2, được rao bán từ 2,45-2,85 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ, diện tích 53-68m2, được chào bán khoảng 2,9-3,75 tỷ đồng. Với căn 3 phòng ngủ, diện tích 70-75m2, giá rao bán dao động từ 4,1-4,5 tỷ đồng.

Giá bán có sự khác biệt giữa các tòa. Tại CT11, căn hộ thường được rao bán cao hơn CT12 khoảng 2-5 triệu đồng/m2. Các căn 2-3 phòng ngủ, diện tích 60-70m2, có giá khoảng 3,3-4,35 tỷ đồng.

So với mức đỉnh cuối năm ngoái, giá căn hộ Kim Văn - Kim Lũ giảm khoảng 18%. Phần lớn căn hộ tại dự án này đã được cấp sổ hồng nên mức giá giảm không nhiều như chung cư HH Linh Đàm.

HH Linh Đàm giảm sâu, thanh khoản vẫn yếu

Tại tổ hợp HH Linh Đàm, căn hộ có diện tích nhỏ, từ 45-48m2, được chào bán khoảng 1,3-1,65 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ, diện tích 56-71m2, được rao bán từ 1,5-2,5 tỷ đồng. Căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích phổ biến 76-83m2, được rao bán khoảng 2,2-3,4 tỷ đồng.

Tại HH1 Linh Đàm, căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích khoảng 46m2, đang được rao bán 1,55 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ, diện tích 68m2 chủ nhà đang đưa ra mức giá 2,3 tỷ đồng. Căn 3 phòng ngủ, diện tích 76m2, giá chào bán 2,95 tỷ đồng.

Tại HH2, một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 67m2, đang được rao bán 2,35 tỷ đồng. Căn 3 phòng ngủ, diện tích 83m2, được rao giá 3,4 tỷ đồng.

Giá chung cư HH Linh Đàm hiện giảm mạnh so với thời điểm đạt đỉnh cuối năm 2025. Thời điểm đó, nhiều căn hộ được rao bán phổ biến ở mức 45-55 triệu đồng/m2, thậm chí có căn vượt 55 triệu đồng/m2.

Theo thống kê của trang Batdongsan.com.vn, giá chung cư HH Linh Đàm giảm 25% tính từ đầu năm và giảm 35% so với đỉnh ghi nhận tháng 12/2025.

Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: Duy Anh

Ở phân khúc cao hơn, các tòa VP3, VP5 và VP6 thuộc Khu đô thị bán đảo Linh Đàm có mặt bằng giá khá cao so với cụm HH. Khảo sát cho thấy, giá căn hộ tại các tòa này dao động từ 43,5-80 triệu đồng/m2, tùy vị trí, diện tích và chất lượng nội thất.

Trong đó, VP3 có giá rao bán cao nhất trong ba tòa, phổ biến khoảng 66-75 triệu đồng/m2; một số căn góc được chào giá trên 80 triệu đồng/m2. Tại VP5, giá phổ biến khoảng 55-60 triệu đồng/m2, còn VP6 dao động 45-60 triệu đồng/m2.

Tại Khu đô thị Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội), căn hộ đang được chào bán phổ biến với giá 40-55 triệu đồng/m2. Ở cụm CT8 gồm các tòa CT8A, CT8B và CT8C, căn hộ diện tích 45m2 có giá khoảng 1,9-2,15 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ, diện tích 59-60m2, được rao bán từ 2,45-2,8 tỷ đồng.

Tại cụm CT10, giá căn hộ có phần mềm hơn ở phân khúc diện tích nhỏ. Căn 36m2 được chào bán từ 1,5-1,85 tỷ đồng. Căn 2 phòng ngủ, diện tích 56m2, có giá khoảng 2,3-2,85 tỷ đồng. Với căn góc diện tích 60-66m2, giá rao bán dao động 2,6-3,2 tỷ đồng.

Người mua vẫn e ngại pháp lý

Chị Phương, một môi giới bất động sản, cho biết thời gian gần đây có nhiều chủ căn hộ tại HH Linh Đàm nhờ chị tìm khách mua. Dù một số chủ nhà đã chủ động giảm giá, lượng khách quan tâm vẫn khá thấp.

Theo chị, nguyên nhân chủ yếu là những vướng mắc pháp lý kéo dài tại khu chung cư, khiến người mua cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền. Những căn hộ chưa được giải quyết đầy đủ các vấn đề về giấy tờ có thể gặp khó khăn khi chuyển nhượng, ngay cả khi chủ nhà chấp nhận giảm giá.

So với thời điểm năm ngoái, thị trường năm nay hoàn toàn khác. “Trước đây, khách hỏi mua khá nhiều. Còn hiện tại, dù chủ nhà giảm giá, số người liên hệ tìm hiểu cũng không đáng kể. Nhiều căn hộ rao bán kéo dài nhưng vẫn chưa tìm được người mua”, chị Phương nhận xét.

Theo môi giới này, thanh khoản có thể cải thiện khi các vướng mắc được tháo gỡ và những căn hộ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Tuy nhiên, triển vọng giao dịch còn phụ thuộc vào tiến độ xử lý pháp lý cụ thể tại từng dự án và tình hình cung cầu trên thị trường.