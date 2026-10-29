Chung cư Linh Đàm, Xa La, Đại Thanh và Kim Văn-Kim Lũ: Người mua nhà hợp pháp được bảo vệ quyền lợi thế nào?

Ngày 28/10, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án liên quan Tập đoàn Mường Thanh.

Tổng số căn hộ thực tế tăng lên 24.943 căn, vượt quy hoạch và giấy phép 18.184 căn. Các công trình sẽ được đánh giá về pháp lý, quy hoạch, an toàn kết cấu, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng để quyết định cho tồn tại hoặc phá dỡ.

Người mua nhà hợp pháp, không có lỗi vi phạm, không phải chịu chi phí khắc phục hậu quả. Chủ đầu tư có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ di dời và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Hà Nội sẽ xây dựng phương án xử lý riêng cho từng dự án, bảo đảm quyền lợi cư dân./.