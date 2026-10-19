Chung cư Keangnam sau 15 năm bàn giao, có căn rao bán gần 20 tỷ đồng

Dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower được khởi công năm 2007, do Tập đoàn Keangnam Enterprises của Hàn Quốc đầu tư. Tổ hợp nằm trên đường Phạm Hùng, gồm hai tòa căn hộ chung cư cao 48 tầng và tháp Landmark 72 cao 72 tầng.

Khi dự án được triển khai, nhiều hoài nghi đặt ra về năng lực tài chính và khả năng hoàn thành tổ hợp có tổng vốn đầu tư khoảng 1,05 tỷ USD, với tòa tháp 72 tầng cao nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Chủ đầu tư cam kết tiến độ và tuyên bố sẽ nộp phạt 100 tỷ đồng nếu không hoàn thành phần thô tòa nhà đúng hạn vào tháng 11/2010.

Ngay từ khi mở bán, căn hộ Keangnam đã được định vị ở phân khúc cao cấp với mức giá khoảng 3.000 USD/m2 vào năm 2010. Diện tích căn hộ phổ biến từ 107m2-156m2. Một số căn diện tích lớn lên tới hơn 200m2. Căn hộ được giới thiệu có thiết kế hiện đại và hệ thống tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự án chung cư cao cấp tại phía Tây. Ảnh: D.Anh

Dù giá bán cao, khoảng 90% số căn hộ đã được bán vào thời điểm đó. Tháng 3/2011, hai tòa căn hộ A và B chính thức được bàn giao.

Tuy nhiên, sau khi cư dân chuyển về sinh sống, tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư về phí dịch vụ bắt đầu phát sinh.

Chung cư Keangnam. Ảnh: D.Anh

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, Keangnam vẫn là một trong những tổ hợp căn hộ cao cấp tại khu vực phía Tây Thủ đô. Dự án thu hút một bộ phận khách thuê là chuyên gia, doanh nhân Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội.

Theo khảo sát thị trường, căn hộ tại đây đang được chào thuê khoảng 26-34 triệu đồng/tháng đối với loại 3 phòng ngủ. Căn 4 phòng ngủ có giá thuê khoảng 50-57 triệu đồng/tháng. Những căn diện tích lớn, có đầy đủ nội thất hoặc tầm nhìn đẹp thường được chào thuê ở mức cao hơn.

Giá căn hộ tại đây thường xuyên duy trì ở mức cao, theo xu hướng tăng của thị trường chung cư khu vực phía Tây.

Cụ thể, căn hộ tại Keangnam đang được rao bán với giá khoảng 82-105 triệu đồng/m2. Giá bán phụ thuộc vào diện tích, tầng, hướng nhìn và chất lượng nội thất.

Với căn 3 phòng ngủ, diện tích 107-126m2, giá rao bán phổ biến khoảng 9,5-12,5 tỷ đồng/căn. Cụ thể, một căn 107m2 tại tòa B, tầng cao, có nội thất cao cấp, sổ đỏ và suất đỗ ô tô đang được chào bán 10,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 95,3 triệu đồng/m2.

Căn 118m2 đã được sửa chữa, trang bị nội thất cao cấp, có giá rao bán 12 tỷ đồng, tương đương khoảng 101,7 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc 4 phòng ngủ, các căn diện tích 156-160m2 có giá rao bán khoảng 12-15,5 tỷ đồng. Một căn góc 156m2, đang có hợp đồng cho thuê 1.800 USD/tháng, được chào bán 12,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 82,7 triệu đồng/m2. Căn 160m2 tại tòa B có giá khoảng 14-15 tỷ đồng.

Với các căn diện tích lớn, giá rao bán cao hơn. Căn 206m2, thiết kế 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh, được chào bán 18-19,5 tỷ đồng.