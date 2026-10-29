Chung cư hơn 50 năm tuổi có nguy cơ sập, 141 hộ dân vẫn chưa di dời

Được xây dựng trước năm 1975, chung cư Vĩnh Hội (các lô A, B, C; phường Khánh Hội, TPHCM) đã xuống cấp nghiêm trọng. Theo kết quả kiểm định tháng 1/2017, công trình được xếp loại nguy hiểm cấp D – mức nguy hiểm cao nhất, với kết cấu không còn đảm bảo khả năng chịu lực và tiềm ẩn nguy cơ sập đổ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sau nhiều năm sử dụng, bên trong chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều vết nứt dọc trần nhà, tường bong tróc, mục nát. Nhiều cột bê tông gãy vỡ, để lộ lõi thép hoen gỉ; hệ thống dây điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Tại nhiều khu vực, bê tông bong tróc tạo thành những khoảng trống lớn. Các mảng bê tông từng rơi từ trên cao xuống tầng trệt, mái tôn và hành lang, đe dọa những người sinh sống bên dưới.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, cư dân chung cư, cho biết đã sống tại đây từ trước năm 1975. Theo bà, tình trạng xuống cấp khiến nhiều hộ luôn bất an. Tường nhà nứt nẻ, bong tróc, hệ thống điện chằng chịt; từng xảy ra sự cố khiến chân người lọt qua sàn tại lầu hai.

Dù lo ngại về an toàn, nhiều hộ vẫn băn khoăn trước phương án di dời do chưa rõ các vấn đề liên quan đến đền bù, quyền lợi của người sở hữu căn hộ và điều kiện tái định cư.

Căn hộ 206B, rộng khoảng 30m² tại lầu hai, hiện là nơi ở của tám thành viên trong gia đình ông Đỗ Hồng Xuân. Theo ông, phần lớn cư dân làm lao động tự do hoặc buôn bán nhỏ, thu nhập phụ thuộc vào công việc hằng ngày. Vì vậy, chuyển đi nơi khác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai của nhiều gia đình.

Ông Xuân cho rằng dù chung cư đã tồn tại khoảng 60 năm và nhiều vị trí xuống cấp, phần bên trong căn hộ gia đình vẫn còn tốt. Một số người dân sẵn sàng bỏ tiền sửa chữa để tiếp tục sinh sống thêm vài năm.

Trẻ em tại chung cư Vĩnh Hội vui chơi trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ mất an toàn từ công trình, cư dân còn phải sống trong không gian chật hẹp, điều kiện vệ sinh môi trường đáng lo ngại.

Theo UBND phường Khánh Hội, TPHCM đã bố trí 141 căn hộ tạm cư, toàn bộ đã được sửa chữa và sẵn sàng đưa vào sử dụng để phục vụ việc di dời khẩn cấp các hộ dân trong thời gian chờ lựa chọn chủ đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Sau nhiều năm xuống cấp, chung cư Vĩnh Hội hiện vẫn là nơi sinh sống của nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Việc di dời khẩn cấp không chỉ đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn trước nguy cơ công trình sập đổ, mà còn cần giải pháp phù hợp để người dân ổn định nơi ở, duy trì sinh kế trong quá trình chuyển đến nơi mới.