Tại các đô thị lớn, khi căn hộ chung cư ngày càng trở thành lựa chọn an cư và tích lũy tài sản phổ biến, băn khoăn về việc nhà ở bị giới hạn quyền sở hữu trong 50 hay 70 năm luôn là mối quan tâm thường trực của người dân.

Trước thực tế này, Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2027 đã thiết lập hành lang pháp lý rõ ràng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu khi công trình bước vào giai đoạn hết niên hạn sử dụng.

Điểm đáng chú ý trong quy định mới là việc khẳng định tòa nhà phải phá dỡ không đồng nghĩa với việc quyền tài sản của chủ căn hộ tự động chấm dứt.

Đối chiếu với Luật Đất đai 2024, đất ở thuộc trường hợp sử dụng ổn định lâu dài và cần được phân biệt rạch ròi với thời hạn sử dụng của công trình xây dựng trên đất.

Chung cư hết niên hạn sử dụng thì chủ căn hộ không mất quyền sở hữu và quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa)

Do đó, khi chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại, các chủ sở hữu vẫn giữ quyền sử dụng đối với phần diện tích đất có nhà chung cư.

Thông qua việc đóng góp kinh phí theo quy định, người dân được tiếp tục sử dụng phần đất này để cùng nhau cải tạo, xây dựng lại tòa nhà và thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất theo pháp luật.

Trong trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu tham gia xây dựng lại, pháp luật cho phép thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình cho chủ thể khác.

Toàn bộ quyền lợi của chủ căn hộ khi đó sẽ được giải quyết gắn liền với phương án bồi thường, tái định cư và các nghĩa vụ tài chính tương ứng.

Phân biệt rõ tuổi thọ công trình và quyền sở hữu

Bên cạnh cơ chế bảo đảm quyền sử dụng đất, Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng tháo gỡ cách hiểu chưa chính xác lâu nay về mốc thời gian sử dụng nhà chung cư.

Theo quy định, thời hạn sử dụng căn hộ, nhà chung cư được xác định theo thời hạn sử dụng công trình xây dựng căn cứ trên hồ sơ thiết kế, gắn với yêu cầu bảo đảm quyền tài sản.

Khi hết mốc thời gian này, tòa nhà không lập tức bị buộc phá dỡ mà phải trải qua quá trình kiểm định thực tế để đánh giá chất lượng và khả năng tiếp tục sử dụng.

Kết quả kiểm định mới là căn cứ pháp lý quan trọng quyết định phương án xử lý đối với công trình. Nếu chung cư vẫn bảo đảm an toàn, việc tiếp tục sử dụng sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Ngược lại, công trình chỉ buộc phải phá dỡ khi không còn bảo đảm an toàn và không thể gia cố, cải tạo hay sửa chữa. Đối với những tòa nhà chưa hết niên hạn nhưng đã xuất hiện hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn, luật yêu cầu phải kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Như vậy, mốc thời gian trong hồ sơ thiết kế chỉ là căn cứ để đánh giá lại chất lượng công trình, hoàn toàn không phải thời điểm chấm dứt quyền sở hữu căn hộ của người dân.

Trong suốt quá trình sở hữu cũng như khi tòa nhà thuộc diện phải cải tạo, xây dựng lại, các quyền tài sản hợp pháp của chủ căn hộ vẫn được duy trì.

Đối với chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, pháp luật bảo đảm các quyền mua bán, cho thuê, tặng cho, để thừa kế, thế chấp và góp vốn bằng nhà ở (quyền của tổ chức, cá nhân nước ngoài được quy định riêng).

Dù việc thực hiện các giao dịch này phải đáp ứng những điều kiện cụ thể theo tình trạng pháp lý của nhà ở, sự minh bạch về quyền lợi và trách nhiệm trong quy định mới đã tạo cơ sở vững chắc để người dân yên tâm hơn khi lựa chọn chung cư làm nơi ở lâu dài.