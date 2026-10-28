Chung cư hết hạn, chủ sở hữu có thể được bồi thường hoặc góp tiền xây lại

Trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất điều chỉnh một số quy định về quản lý, sử dụng và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Những nội dung này liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cư dân, đặc biệt là người sở hữu căn hộ tại các chung cư cũ.

Làm rõ quyền lợi khi chung cư phải phá dỡ

Theo dự thảo, khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng và thuộc diện phải phá dỡ, quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu sẽ được làm rõ hơn. Chủ sở hữu có thể được bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc đóng góp kinh phí để thực hiện việc xây dựng lại nhà chung cư.

Dự thảo cũng đề xuất bổ sung hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trong thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhằm góp phần huy động nguồn vốn cho các dự án.

Bên cạnh đó, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được đề xuất đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia. Các nguyên tắc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũng được bổ sung theo hướng gắn với tái thiết đô thị.

Đây là những nội dung đề xuất trong dự thảo. Quyền lợi cụ thể của từng chủ sở hữu khi triển khai dự án vẫn phải căn cứ quy định pháp luật được thông qua và phương án áp dụng cho dự án tương ứng.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đề xuất làm rõ quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu khi chung cư hết thời hạn sử dụng, thuộc diện phải phá dỡ; đồng thời bổ sung quy định về chỗ để xe điện và quản lý nhà chung cư. (Ảnh minh họa)

Đề xuất quy định rõ chỗ để xe điện, khu vực sạc và đổi pin trong chung cư

Một nội dung khác liên quan trực tiếp đến sinh hoạt tại chung cư là việc bố trí khu vực để xe điện, khu vực sạc điện và đổi pin.

Dự thảo đề xuất các khu vực này được bố trí theo quy chuẩn xây dựng. Quy định về diện tích, trang thiết bị thuộc sở hữu riêng và sở hữu chung trong nhà chung cư cũng được làm rõ hơn. Đáng chú ý, chỗ để ô tô theo quy chuẩn xây dựng được đề xuất xác định là phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Những đề xuất này hướng tới việc làm rõ cách bố trí, quản lý các khu vực sử dụng chung, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng phương tiện điện ngày càng được quan tâm tại các khu dân cư.

Có thể họp hội nghị nhà chung cư trực tuyến

Về quản lý, sử dụng nhà chung cư, dự thảo đề xuất bổ sung hình thức tổ chức Hội nghị nhà chung cư trực tuyến. Đồng thời, có thể thuê đơn vị chuyên nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ của Ban quản trị nhằm nâng cao chất lượng quản lý và giảm khối lượng công việc cho Ban quản trị.

Ngoài các nội dung trên, dự thảo còn đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến giao dịch nhà ở, trong đó có việc thế chấp nhà ở và dự án nhà ở nhằm bảo đảm tính thống nhất với pháp luật liên quan và quyền tự do thỏa thuận của các bên.