Dữ liệu tháng 10/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy, tại Hà Nội, mức độ quan tâm tới chung cư giảm 9% so với tháng 9, dù lượng tin đăng gần như đi ngang. Ngược lại, nhà mặt phố và biệt thự ghi nhận mức độ quan tâm tăng lần lượt 9% và 18%, cùng với lượng tin đăng tăng tương ứng 10% và 3%. Nhà riêng tăng 6% về lượng tin đăng và 1% về mức độ quan tâm, còn đất nền giảm lần lượt 1% và 2%.

Trên thị trường cho thuê, lượng tin đăng phòng trọ và chung cư mini tăng 20%, cao nhất trong các loại hình tại Hà Nội, nhưng mức độ quan tâm giảm 13%. Chung cư cũng ghi nhận lượng tin đăng tăng 3%, trong khi mức độ quan tâm giảm 11%.

Ở chiều ngược lại, mức độ quan tâm thuê nhà mặt phố và biệt thự tăng lần lượt 8% và 4%, còn nhà riêng giảm 6%. Như vậy, hoạt động đăng tin tăng ở một số nhóm nhà cho thuê chưa đi cùng chiều với tìm kiếm, trong khi nhà mặt phố ghi nhận mức độ quan tâm tăng ở cả thị trường mua và cho thuê.

Tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều diễn biến tương phản. Mức độ quan tâm tới đất nền tăng 8%, dù lượng tin đăng giảm 1%; nhà mặt phố tăng lần lượt 7% về mức độ quan tâm và 3% về lượng tin đăng. Biệt thự cũng ghi nhận mức độ quan tâm tăng 6% trong khi lượng tin đăng giảm 5%. Trái lại, mức độ quan tâm tới chung cư giảm 15%, lượng tin đăng giảm 4%; nhà riêng giảm 3% ở cả hai chỉ số.

Ở thị trường cho thuê, mức độ quan tâm tới nhà riêng và nhà mặt phố tại Đà Nẵng tăng lần lượt 17% và 22%, trong khi chung cư giảm 6%, phòng trọ và chung cư mini giảm 23%. Lượng tin đăng chung cư tăng 15%, còn phòng trọ và chung cư mini tăng 133%, cho thấy chênh lệch đáng chú ý giữa diễn biến đăng tin và tìm kiếm ở hai nhóm này.

Trong tháng 10/2026, mức độ quan tâm tới chung cư giảm. Ảnh: Đức Thanh

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, dữ liệu tháng 10 của Batdongsan.com.vn ghi nhận lượng tin đăng bán giảm ở hầu hết loại hình so với tháng trước, mạnh nhất là nhà riêng với mức giảm 13%, tiếp đến là đất nền giảm 6%, chung cư giảm 5% và nhà mặt phố giảm 2%. Mức độ quan tâm tới chung cư, đất và nhà riêng cũng giảm lần lượt 11%, 8% và 6%, trong khi nhà mặt phố đi ngang. Biệt thự là loại hình duy nhất ghi nhận cả lượng tin đăng và mức độ quan tâm tăng, lần lượt 2% và 1%.

So với Hà Nội và Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh có ít loại hình ghi nhận mức độ quan tâm tăng hơn, cho thấy hoạt động tìm kiếm tại địa bàn này chưa có nhiều tín hiệu cải thiện trong tháng 10.

Ở thị trường cho thuê, lượng tin đăng phòng trọ và căn hộ mini tăng 31%, biệt thự tăng 9%, còn chung cư tăng 2%. Tuy nhiên, mức độ quan tâm phòng trọ và căn hộ mini giảm 2%, chung cư giảm 4%; ngược lại, nhà riêng, nhà mặt phố và biệt thự tăng lần lượt 14%, 3% và 1%. Diễn biến này cho thấy hoạt động tìm kiếm khác nhau giữa các loại hình, trong khi lượng tin đăng tăng chưa đi cùng chiều với mức độ quan tâm.

Nhìn chung, dữ liệu tháng 10 cho thấy thị trường tiếp tục phân hóa theo địa bàn và loại hình. Theo đó, mức độ quan tâm mua chung cư giảm ở cả ba thị trường, trong khi một số nhóm sản phẩm vẫn ghi nhận tìm kiếm tăng. Ở thị trường cho thuê, lượng tin đăng tăng, nhưng mức độ quan tâm chưa cải thiện tương ứng ở một số loại hình. Diễn biến này cho thấy, cần xem xét đặc điểm từng phân khúc và địa bàn khi đánh giá thị trường, đồng thời theo dõi thêm khả năng chuyển từ tìm kiếm sang giao dịch thực tế./.