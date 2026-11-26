Mở rộng quyền khai thác căn hộ

Từ ngày 1/7/2027, Điều 12 Luật Nhà ở 2026 bổ sung quyền cho thuê lưu trú của chủ sở hữu nhà ở. Theo đó, việc sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê ở hoặc cho thuê lưu trú được phép, nhưng chủ nhà phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đây là thay đổi đáng chú ý so với Luật Nhà ở năm 2023, vốn cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Quy định cũ khiến hoạt động cho thuê ngắn ngày qua các nền tảng đặt phòng trực tuyến như Airbnb gặp nhiều vướng mắc. Không ít ban quản trị, ban quản lý chung cư đồng nhất hoạt động này với kinh doanh trái phép và tìm cách ngăn cản.

Chủ sở hữu căn hộ chung cư khai thác tài sản để cho thuê lưu trú từ 1/7/2026 (ảnh: HID).

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng, Luật Nhà ở sửa đổi đã làm rõ ranh giới pháp lý trong việc sử dụng căn hộ chung cư. Điểm mới cốt lõi là quy định cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, nhưng có ngoại lệ đối với trường hợp cho thuê để ở hoặc cho thuê lưu trú.

Theo ông Châu, việc bỏ cụm từ “ngắn hạn” giúp khái niệm cho thuê lưu trú được hiểu linh hoạt hơn.

Quy định này cũng mở thêm nguồn cung cho thị trường lưu trú, nhất là trong bối cảnh ngành du lịch đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Thay vì phải chờ đầu tư xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng mới với thời gian và chi phí lớn, hàng trăm nghìn căn hộ chung cư hiện có có thể được khai thác để đáp ứng nhu cầu lưu trú đa dạng.

Căn cứ Luật Cư trú năm 2020, lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc tạm trú trong thời gian dưới 30 ngày. Theo ông Châu, việc cho khách thuê căn hộ để nghỉ ngơi, sinh hoạt ngắn ngày là hoạt động hợp pháp đối với căn hộ chung cư khi đáp ứng các quy định liên quan.

Không thể chỉ tính đến lợi nhuận của chủ nhà

Dù hành lang pháp lý được mở rộng, việc cho thuê lưu trú trong chung cư vẫn đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ. Lý do là, khác với nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư là tài sản thuộc sở hữu riêng nhưng nằm trong một không gian sinh hoạt chung, nơi mọi hoạt động đều có thể tác động đến cộng đồng cư dân.

Ông Châu cho rằng, để hoạt động cho thuê lưu trú vận hành ổn định, cần có giải pháp quản lý đồng bộ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân sinh sống thường xuyên và chủ căn hộ khai thác kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Theo đó, chủ căn hộ cho thuê lưu trú cần đóng phí quản lý vận hành hằng tháng ở mức cao hơn tương ứng với chi phí phát sinh; thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú, lưu trú và tuân thủ mẫu nội quy chung cư thống nhất. Đồng thời, chủ nhà cần bắt buộc mua bảo hiểm cháy, nổ và trang bị bình chữa cháy bên trong căn hộ.

Ở góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Đáng - Đoàn Luật sư TP HCM cho rằng, căn hộ chung cư có đặc thù sở hữu riêng nhưng sinh hoạt trong không gian chung. Chủ căn hộ có quyền khai thác tài sản để sinh lời, song khách lưu trú lại sử dụng thang máy, hành lang, hồ bơi, hệ thống an ninh và nhiều tiện ích chung của cộng đồng cư dân. Trong khi lợi nhuận thuộc về người kinh doanh, những tác động từ hoạt động này có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác.

Luật sư Đáng cũng chỉ ra sự khác biệt về nhu cầu giữa hai nhóm cư dân. Người mua chung cư để kinh doanh mong muốn tối đa hóa lợi nhuận từ tài sản, trong khi người mua nhà để ở kỳ vọng một môi trường sống an toàn, ổn định và yên tĩnh. Đây đều là những nhu cầu chính đáng cần được pháp luật tôn trọng.

Vấn đề đặt ra là khi xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở sửa đổi, quyền quyết định của cộng đồng cư dân sẽ được xác lập đến đâu? Hội nghị nhà chung cư có được quyền quyết định không cho phép kinh doanh lưu trú, giới hạn tỷ lệ căn hộ tham gia hoạt động này hay quy định mức phí quản lý tương ứng với chi phí phát sinh?