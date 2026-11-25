Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua gồm 13 chương, 129 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Một điểm mới đáng chú ý là luật chính thức cho phép sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú, tháo gỡ vướng mắc pháp lý kéo dài đối với loại hình này.

Ảnh minh họa.

Theo Luật Nhà ở 2023, việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở bị nghiêm cấm, trừ trường hợp cho thuê để ở. Quy định này không tách bạch giữa "sử dụng không phải để ở" và "cho thuê lưu trú ngắn ngày", khiến nhiều ban quản trị, ban quản lý chung cư coi cho thuê ngắn hạn là kinh doanh trái phép và ngăn cản các chủ căn hộ. Hoạt động cho thuê qua các nền tảng đặt phòng trực tuyến như Airbnb vì thế gặp nhiều khó khăn, gây tranh luận trái chiều trong thời gian dài.

Luật sửa đổi vẫn nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, nhưng bổ sung ngoại lệ đối với trường hợp cho thuê để ở hoặc lưu trú. Chủ sở hữu muốn khai thác căn hộ theo hình thức này phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đáng chú ý, cụm từ "ngắn hạn" đã được bỏ khỏi dự thảo cuối cùng, nên khái niệm "cho thuê lưu trú" được hiểu linh hoạt hơn, có thể bao gồm thời gian qua đêm, vài ngày, một tuần hay dài hơn. Theo Luật Cư trú 2020, lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc tạm trú trong thời gian dưới 30 ngày.

Tại TP HCM, UBND thành phố ban hành Quyết định 19/2026 (thay thế Quyết định 26/2025) nhằm tạo điều kiện cho người dân khai thác cho thuê căn hộ ngắn hạn.

Quy định mới cũng được kỳ vọng góp phần đưa các căn hộ chung cư sẵn có vào phục vụ nhu cầu lưu trú, trong bối cảnh định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đặt mục tiêu 1,5 triệu phòng lưu trú vào năm 2030.

Tuy nhiên, việc cho phép cho thuê lưu trú cũng đặt ra yêu cầu quản lý đồng bộ để hài hòa quyền khai thác tài sản của chủ nhà với an ninh, trật tự, sự riêng tư và môi trường sống của cư dân. Thực tế, nhiều chủ căn hộ đã chủ động thành lập hộ kinh doanh, doanh nghiệp, đăng ký tạm trú và làm thủ tục an ninh trật tự, song vẫn còn vướng mắc ở khâu kê khai, đóng thuế và hồ sơ an ninh trật tự. Thị trường hiện chờ các nghị định hướng dẫn chi tiết, làm rõ tiêu chí căn hộ được phép khai thác lưu trú, quy định về khai báo khách, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm và thuế.

Khoảng thời gian trước khi luật có hiệu lực cũng là cơ hội để các bên chuẩn bị quy trình cụ thể về đăng ký khách, tiếp nhận phản ánh và phối hợp xử lý sự cố, giúp hạn chế mâu thuẫn giữa cư dân và khách thuê.

Video: Cảnh giác chiêu lừa “nộp phí để được rút tiền” khi đầu tư