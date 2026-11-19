Theo Bản tin thị trường bất động sản tháng 10/2026 của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm chung cư tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM đều giảm. Giá rao bán căn hộ trong quý III/2026 cũng đi xuống tại cả 3 thị trường, trong khi một số dự án ghi nhận mức giảm 14%.

Theo dữ liệu được Batdongsan.com.vn công bố, trong tháng 10/2026, thị trường bất động sản có diễn biến khác nhau giữa hoạt động mua bán và cho thuê. So với tháng 9/2026, lượng tin đăng bán giảm 3%, mức độ quan tâm giảm 5%. Ở thị trường cho thuê, lượng tin đăng tăng 7% nhưng mức độ quan tâm giảm 2%.

Xét theo các địa bàn được thống kê, thị trường mua bán chưa ghi nhận sự cải thiện đồng đều. Mức độ quan tâm giảm tại 7 địa bàn, Đà Nẵng và Hải Phòng đi ngang, trong khi Hưng Yên tăng 1%.

Ở chiều cho thuê, Quảng Ninh ghi nhận mức độ quan tâm tăng 15%, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng tăng 7%, Đà Nẵng tăng 4%. Ngược lại, Khánh Hòa và Lâm Đồng đều giảm 22%. Các địa bàn trong nhóm thống kê này được tính theo địa giới trước sáp nhập.

Không chỉ giảm về mức độ quan tâm, giá rao bán chung cư trong quý III/2026 cũng đi xuống tại cả Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM (cũ).

Cụ thể, tại Hà Nội, giá rao bán chung cư bình quân đạt 82 triệu đồng/m2, giảm 4% so với quý II/2026. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn khoảng 30% so với quý I/2025, thời điểm giá rao bán bình quân ở mức 63 triệu đồng/m2.

Tại Đà Nẵng, giá rao bán chung cư trong quý III/2026 đạt 67 triệu đồng/m2, giảm 3% so với quý trước. Tại Tp.HCM (cũ), mức giá này là 69 triệu đồng/m2, cũng giảm 3%.

Ở thị trường cho thuê, giá rao thuê chung cư tại Hà Nội và Đà Nẵng lần lượt duy trì ở mức 15 triệu đồng và 17 triệu đồng/căn/tháng. Trong khi đó, Tp.HCM (cũ) ghi nhận giá rao thuê bình quân 16 triệu đồng/căn/tháng, tăng 7% so với quý II/2026.

Như vậy, trong khi giá rao bán chung cư cùng giảm tại cả ba địa bàn, diễn biến giá thuê có sự khác biệt, với Tp.HCM (cũ) là nơi duy nhất ghi nhận mức tăng trong quý III/2026.

Hà Nội: 10 dự án chung cư được thống kê đều giảm giá

Tại Hà Nội, mức độ quan tâm chung cư trong tháng 10/2026 giảm 9% so với tháng trước, dù lượng tin đăng gần như không thay đổi.

Ngược lại, nhà mặt phố và biệt thự có mức độ quan tâm tăng lần lượt 9% và 18%. Lượng tin đăng của hai loại hình này cũng tăng tương ứng 10% và 3%. Với nhà riêng, lượng tin đăng tăng 6%, mức độ quan tâm tăng 1%. Trong khi đó, đất nền giảm 1% về lượng tin đăng và 2% về mức độ quan tâm.

Trên thị trường cho thuê, phòng trọ và chung cư mini có lượng tin đăng tăng 20%, cao nhất trong các loại hình được thống kê tại Hà Nội. Tuy nhiên, mức độ quan tâm đối với nhóm này lại giảm 13%.

Lượng tin đăng cho thuê chung cư tăng 3%, nhưng mức độ quan tâm giảm 11%. Ở chiều ngược lại, nhà mặt phố và biệt thự ghi nhận mức độ quan tâm tăng lần lượt 8% và 4%, trong khi nhà riêng giảm 6%.

Giá rao bán các dự án chung cư giảm trong quý III/2026 so với quý trước (Ảnh: Batdongsan.com.vn).

Đáng chú ý, trong danh sách 10 dự án chung cư nổi bật tại Hà Nội được Batdongsan.com.vn thống kê, cả 10 dự án đều ghi nhận giá rao bán giảm trong quý III/2026 so với quý trước.

Mức giảm mạnh nhất là 14%, ghi nhận tại The Sapphire - Vinhomes Smart City và Lumi Hanoi. Greenera Southmark và Times City cùng giảm 13%; Royal City và Masteri West Heights giảm 12%.

Một số dự án khác cũng ghi nhận giá rao bán đi xuống như Vinhomes Ocean Park Gia Lâm giảm 11%, Vinhomes D'Capitale giảm 7%, Hanoi Seasons Garden và Sunshine City cùng giảm 2%.

Đà Nẵng: Đất nền tăng mức độ quan tâm, giá chung cư phân hóa

Tại Đà Nẵng, đất nền ghi nhận mức độ quan tâm tăng 8% trong tháng 10, dù lượng tin đăng giảm 1% so với tháng trước. Nhà mặt phố cũng có diễn biến tích cực khi mức độ quan tâm tăng 7%, lượng tin đăng tăng 3%.

Với biệt thự, mức độ quan tâm tăng 6% trong khi lượng tin đăng giảm 5%. Ngược lại, chung cư giảm 15% về mức độ quan tâm và 4% về lượng tin đăng. Nhà riêng giảm 3% ở cả hai chỉ số.

Chung cư đồng loạt giảm giá tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM.

Trên thị trường cho thuê, mức độ quan tâm nhà riêng và nhà mặt phố tăng lần lượt 17% và 22%. Trong khi đó, chung cư giảm 6%, phòng trọ và căn hộ mini giảm 23%.

Đáng chú ý, lượng tin đăng cho thuê phòng trọ và căn hộ mini tại Đà Nẵng tăng 133%, còn chung cư tăng 15%. Diễn biến này trái chiều với mức độ quan tâm ở cả hai nhóm sản phẩm.

Về giá bán chung cư, mức bình quân tại Đà Nẵng trong quý III/2026 đạt 67 triệu đồng/m2, giảm 3% so với quý trước.

Trong nhóm 10 dự án được thống kê, giá rao bán có sự phân hóa. Đà Nẵng Times Square ghi nhận mức tăng 9%, Masteri Rivera Danang tăng 5% và Sun Symphony Residence tăng 3%.

Ba dự án giữ giá so với quý trước gồm Peninsula Đà Nẵng, Mia Center Point và Sun Ponte Residence. Ở chiều ngược lại, Newtown Diamond giảm 3%, FourS Tower và Capital Square cùng giảm 2%. Dự án Peninsula Private không có đủ dữ liệu thống kê biến động giá trong kỳ.

Tp.HCM: Tin đăng bán nhà riêng giảm 13%, giá thuê chung cư tăng

Tại thị trường Tp.HCM (cũ), lượng tin đăng bán giảm ở hầu hết các loại hình trong tháng 10. Nhà riêng giảm mạnh nhất, với 13%, tiếp đến là đất nền giảm 6%, chung cư giảm 5% và nhà mặt phố giảm 2%.

Về mức độ quan tâm, chung cư giảm 11%, đất nền giảm 8% và nhà riêng giảm 6%. Nhà mặt phố không thay đổi so với tháng trước. Biệt thự là loại hình duy nhất ghi nhận cả lượng tin đăng và mức độ quan tâm tăng, lần lượt 2% và 1%.

Ở thị trường cho thuê, lượng tin đăng phòng trọ và căn hộ mini tăng 31%, biệt thự tăng 9%, chung cư tăng 2%. Tuy nhiên, mức độ quan tâm đối với phòng trọ và căn hộ mini giảm 2%, chung cư giảm 4%.

Trong khi đó, nhà riêng ghi nhận mức độ quan tâm tăng 14%, nhà mặt phố tăng 3% và biệt thự tăng 1%.

Về giá, chung cư tại Tp.HCM (cũ) có giá rao bán bình quân 69 triệu đồng/m2 trong quý III/2026, giảm 3% so với quý trước. Dù vậy, mức giá này vẫn cao hơn so với quý I/2025, khi giá rao bán bình quân đạt 59 triệu đồng/m2.

Ở chiều cho thuê, giá rao thuê chung cư bình quân đạt 16 triệu đồng/căn/tháng, tăng 7% so với quý II/2026.

Trong danh sách 10 dự án chung cư nổi bật tại địa bàn này, 9 dự án ghi nhận giá rao bán giảm.

The Origami thuộc Vinhomes Grand Park giảm mạnh nhất với 8%. Vinhomes Central Park và The Rainbow - Vinhomes Grand Park cùng giảm 4%; Masteri Thảo Điền giảm 3%. Các dự án Mizuki Park, The Sun Avenue, Westgate và Akari City đều giảm 2%, trong khi Eaton Park giảm 5%.