Chung cư có niên hạn sử dụng: Giá căn hộ khu vực phường Yên Hoà, Hà Nội tăng hay giảm?

Hiện nay, phường Yên Hoà được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Thống kê từ nhiều sàn giao dịch bất động sản cho thấy, giá chung cư tại khu vực phường Yên Hoà liên tục leo thang trong những năm gần đây, bám sát xu hướng tăng của toàn thành phố Hà Nội, giá bán thậm chí chạm và vượt ngưỡng 100 triệu đồng/m2.

Theo anh Mai Văn Duy, môi giới bất động sản cho biết, căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 68m2 tại dự án Vinhomes D'Capitale, đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa hiện đang được rao bán với giá 6,9 tỷ đồng, tương đương 101,47 triệu đồng/m2.

Chị An, một môi giới bất động sản khác cũng giới thiệu căn hộ 3 phòng ngủ, rộng 130m2 tại dự án chung cư Mandarin Garden, đường Hoàng Minh Giám, phường Yên Hòa với giá 15,34 tỷ đồng, tương đương 118 triệu đồng/m2.

Môi giới bất động sản Nguyễn Dũng cũng cho biết căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 71m2 tại dự án N4C, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Yên Hòa đang được chính chủ rao giá 7 tỷ đồng, tương đương 98,59 triệu đồng/m2.

Như vậy, dù những thông tin xoay quanh Nghị quyết 21-NQ/TW, khiến thị trường bất động sản có nhiều luồng ý kiến trái chiều, nhiều người dự đoán giá chung cư cũ, loại hình chung cư có sổ đỏ sẽ tăng giá, và ngược lại giá những dự án chung cư mới sẽ chững lại. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, theo khảo sát, giá chung cư trên địa bàn phường Yên Hoà nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung vẫn giữ được sự ổn định, thậm chí cao so với thu nhập của nhiều người dân hiện nay.