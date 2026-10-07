Chung cư cho thuê bước vào giai đoạn giảm giá

Nhiều căn hộ chung cư tại các khu đô thị lớn hiện chủ nhà không ở mà cho thuê lưu trú qua đêm, ngắn ngày. Ảnh: HL

Tại Vinhom smart City tại phường Đại Mỗ, anh Tiến đang có 2 căn studio rộng 32 m2, trước đây nguồn tiền hai căn hộ chủ yếu đến từ dịch vụ lưu trú qua đêm hoặc ngắn ngày. Giá thuê ngày thường 550 nghìn đồng/ngày đêm vào ngày thường, vào cuối tuần rơi vào 750 nghìn đồng/ngày đêm.

Anh Tiến cho hay, do cả gia đình ở tại khu đô thị này việc quản lý tương đối dễ dàng, giao dịch với khách qua điện thoại và không cần gặp trực tiếp. Hiện 2 căn studio cho dòng tiền từ 25 triệu đến 30 triệu đồng/ tháng, nhưng nếu cho thuê lâu dài chỉ rơi 16 triệu đồng. Nhưng nay trước thông tin về việc kiểm soát làm chung cư dịch vụ lưu trú, anh Tiến đang chuyển hướng tìm khách thuê lâu dài.

Một trường hợp khác, căn 1 ngủ có diện tịch 47 m2 nằm trong khu đô thị hàng trăm héc ta tại Gia Lâm, khi khách thuê làm spa rời đi, chủ nhà phải chuyển sang phương án tìm người ở lâu dài, chấp nhận giảm giá thuê về 5,5 triệu đồng một tháng. Nếu so với giá khách thuê làm spa, chủ nhà này đã lỗ 2 triệu mỗi tháng.

Trên nền các nền tảng bất động sản trực tuyến ghi nhận nhiều khu chung cư ghi nhận giá cho thuê giảm trong quý III. Đơn cử, so với cuối năm ngoái, giá rao cho thuê trung bình tại phân khu The Sakura - Vinhomes Smart City giảm 14%, dự án The Matrix One hạ 13%. Tương tự, khu Mỹ Đình Pearl giảm 11,6%, Imperia Smart City (8,3%)...

Trong khi giá thuê đang có xu hướng giảm thì tỉ suất lợi nhuận của chung cư khi đầu tư cũng ghi nhận mức sụt giảm mạnh theo năm. Con số này được tính bằng (tiền cho thuê một tháng x 12 tháng) chia cho giá trị tài sản.

Hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho biết tính đến hết quý II, tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ ở Thủ đô đạt khoảng 3,4% một năm, trong khi vào năm 2023 đạt hơn 5,1%. Hai năm trước, Hà Nội dẫn trước TP HCM về lợi nhuận cho thuê căn hộ thì hiện khoảng cách rút ngắn đáng kể. Lợi nhuận đầu tư căn hộ ở TP HCM đạt 3,7%, song cũng có chiều hướng đi xuống.

Lý giải về diễn biến trên, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc kênh Batdongsan, cho hay chênh lệch ngày càng lớn giữa giá mua nhà và thuê khiến tỷ suất lợi nhuận thuần túy từ đầu tư cho thuê kém hấp dẫn. Tại Hà Nội, giá bán chung cư trung bình 70 triệu đồng mỗi m2, tăng khoảng 30-40% theo năm.

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao Cushman & Wakefield Việt Nam, cho hay thị trường nhà ở Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cân bằng cung - cầu sau thời kỳ tăng mạnh trong 2024-2025.

Dữ liệu của hãng tư vấn dịch vụ, bất động sản Cushman & Wakefield cho thấy trong hai năm tới, nguồn cung chung cư, nhà thấp tầng bàn giao ở Hà Nội có thể đạt hơn 28.000 căn. Việc nhiều dự án lớn bàn giao cùng thời điểm khiến hàng thứ cấp tung ra thị trường tăng nhanh, người bán và cho thuê thêm sức ép cạnh tranh. Trong khi đó, người mua và khách thuê nhà ngày càng chọn lọc, khắt khe khi thu nhập sụt giảm.