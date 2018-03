Chung cư Carina Plaza có khả năng bị đập bỏ sau vụ cháy?

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina làm 13 người thiệt mạng, Theo kỹ sư kết cấu Nguyễn Bảo Vinh, cần hoàn tất công tác kiểm định chất lượng công trình sau vụ hỏa hoạn để đánh giá chính xác mức độ hư hỏng.

Theo thông tin đăng tải trên Infonet, vụ cháy chung cư Carina Plaza đã thiêu rụi 150 xe máy và 15 xe ô tô để ở khu vực tầng hầm, thời gian cháy đến hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngoài khói đen đặc, theo các cư dân, sức nóng từ khu vực tầng hầm bốc lên những tầng trên cao rất khủng khiếp.

Kỹ sư Vinh cho biết, đối với bê tông công trình, sau khi bị nhiệt hóa thì sẽ biến đổi khả năng chịu lực, cường độ chịu nén của bê tông. Mức độ biến đổi nặng hay nhẹ phải kiểm tra bằng thiết bị bắn kiểm tra cường độ. Riêng với thép, kỹ sư Vinh cho rằng, nếu nhiệt độ cháy lên đến 500 độ C thì thép sẽ trở nên dẻo. Còn trường hợp nhiệt độ lên đến 1.000 độ C thì thép sẽ chảy.

“Phải kiểm tra chất lượng bê tông và thép khu vực tầng hầm còn được bao nhiêu phần trăm. Nếu mức độ nhẹ thì có thể gia công các cột và dầm bằng cách bọc thép quanh cột và đổ bê tông lại. Trường hợp bê tông bị cháy đến mức phá hủy cấu kiện thì phải đập bỏ, xây dựng lại”, kỹ sư Vinh chia sẻ.

Cũng chia sẻ với Infonet, cùng quan điểm trên theo Kiến trúc sư Trương Hoài Phong, để đánh giá mức độ hư hỏng công trình chung cư Carina Plaza cần phải siêu âm cột tầng hầm, lấy mẫu kiểm tra độ nén bê tông mới có phương án khắc phục cụ thể.

Theo Kiến trúc sư Phong, thời gian cháy lâu thì tính cơ học của bê tông không còn. Khu vực cháy của chung cư Carina Plaza ở tầng hầm nên rất nguy hiểm, bởi tầng hầm là khu vực truyền lực chính của toàn bộ công trình lên móng và triệt tiêu xuống đất.

Liên quan đến vụ cháy chung ca Carina, Vietnamnet đưa tin Theo Giám đốc sở y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh, số liệu mới nhất vụ cháy chung cư Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8 là 13 người chết (3 trẻ em: 2 nam, 1 nữ; 10 người lớn: 3 nam, 7 nữ) và 99 người bị thương.

Sau khi được điều trị đã có 56 người được xuất viện. 43 người còn lại vẫn đang được chăm sóc ở các bệnh viện, cụ thể như sau:

Tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương có 12 bệnh nhân, trong đó 7 bệnh nhân nằm tại khoa hô hấp, 5 bệnh nhân đang nằm tại liên chuyên khoa.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy có 11 người, trong đó có 2 trường hợp nặng là anh Lê Phan Trọng Nhân (30 tuổi) và chị Trần Yến Minh (34 tuổi), đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực. BV này còn điều trị bỏng cho một chiến sĩ cảnh sát PCCC quận 8.

Bệnh viện Triều An điều trị 1 ca ở khoa chấn thương chỉnh hình.

Bệnh viện Quận 6 điều trị cho 9 bệnh nhân, trong đó khoa nhi có 1 ca, khoa ngoại có 2 ca và 2 ca ở khoa nội.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 có 2 trẻ đang nằm tại khoa hồi sức tích cực, nhưng đã ngừng thở máy CPAP.

Bệnh viện Quốc tế City hiện còn 8 bệnh nhân, trong đó 2 ca điều trị tại khoa săn sóc tích cực, khoa nội 2 ca, khoa nhi 4 ca.

Ông Bỉnh cho biết, hiện chưa có thêm ca tử vong mới. Trong 13 ca tử vong, có 1 ca do nhảy lầu, 2 do ngạt khói, 10 người còn lại do bị cháy.

Liên quan đến vụ việc, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo và kiến nghị lên Thành ủy TP.HCM và UBND TP.HCM về vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM), Tri thức trực tuyến đưa tin. Sở đã xác định một số vi phạm của Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh (chủ đầu tư chung cư Carina Plaza, quận 8).

