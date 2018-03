Chung cư cao tầng vẫn rất chủ quan với PCCC

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Bộ Công an cho rằng, không chỉ chủ đầu tư, ban quản lý chưa quan tâm tới công tác PCCC mà ngay cả ý thức của người dân cũng còn có vấn đề.

Chủ đầu tư, ban quản lý chưa quan tâm tới PCCC

Vụ cháy tại Chung cư Carina, TP HCM khiến 13 người chết được coi là một trong những thảm họa về hỏa hoạn của Việt Nam trong 16 năm gần đây sau vụ hỏa hoạn ITC cướp đi sinh mạng của 60 người. Vụ hỏa hoạn này lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề PCCC&CNCH tại các chung cư hiện nay. .

Theo lãnh đạo Cục PCCC và CHCN, Bộ Công an, trong thời gian qua mặc dù lực lượng cảnh sát PCCC đã tích cực tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức, đồng thời hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở, xứ lý hàng nghìn lượt vi phạm.

Tuy nhiên một bộ phận không nhỏ các cơ sở, đặc biệt các chung cư cao tầng còn rất chủ quan với công tác PCCC và CNCH, chủ đầu tư, ban quản lý chưa thực sư quan tâm đến công tác PCCC và CNCH, phương tiện phòng cháy, chữa cháy không được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, dẫn đến khi có sự cố các phương tiện này không hoạt động hiệu quả.

Vụ cháy tại Chung cư Carina khiến 13 người chết được coi là một trong những thảm họa về hỏa hoạn của Việt Nam trong 16 năm gần đây. Ảnh: Internet

Tại vụ cháy chung cư Carina, hệ thống báo cháy không hoạt động, những người thiệt mạng hầu hết là chết tại nơi tưởng chừng là nơi an toàn nhất là cửa thoát hiểm nhưng đó lại là cửa tử. Điều này nói lên những vấn đề còn tồn tại về công tác PCCC tại các chung cư cao tầng.

Đơn cử là một số các chung cư chưa được nghiệm thu hệ thống PCCC nhưng đã đưa vào hoạt động. Hơn nữa, chủ đầu tư, ban quản lý còn thờ ơ vơi công tác PCCC, không thường xuyên kiểm tra và khắc phục các lỗi của hệ thống PCCC. Không nhắc nhở cư dân đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC.

Bên cạnh đó, ý thức của một số cư dân trong việc sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa. Để tiện cho việc đi lại, người dân đã dùng gạch đá, vật nặng chèn để cửa luôn mở. Thậm chí, tận dụng buồng thang làm nơi chứa đồ, đốt vàng mã, khóa cửa thoát nạn để chống trộm.`

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC sẽ triển khai quyết liệt công tác tổng kiểm tra, rà soát về các điều kiện an toàn PCCC đối với các chung cư cao tầng tại TP HCM và cả nước và xử lý nghiêm những sai phạm về PCCC và thoát nạn theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Mỗi gia đình nên trang bị thêm các phương tiện PCCC

Lãnh đạo cục PCCC và CHCN cũng cho biết thêm, để người dân có những kĩ năng sinh tồn khi có cháy xảy ra thì mỗi người dân hay tự trang bị những kiến thức, kỹ năng an toàn PCCC và kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH được lực lượng cảnh sát PCCC tổ chức tại các cơ sở, hoặc trên các phương tiện truyền thông.

Mỗi gia đình nên trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ bản, như mặt nạ lọc độc, bình chữa cháy, dây hạ chậm, búa, rìu vv...

Việc đẩy mạnh phát triển lực lượng PCCC cơ sở là một trong mục tiêu cấp thiết hiện nay.

Trong quá trình di chuyển thoát nạn người dân cần sử dụng mặt nạ lọc độc hoặc khăn, vải nhúng nước, bảo vệ cơ quan hô hấp, di chuyển thấp người và men theo bên tường theo đèn chỉ dẫn EXIT ra cầu thang thoát hiểm.

Trường hợp toàn bộ các thang đều có khói dày đặc, người dân hãy trở về căn hộ của mình, dùng khăn nhúng nước chèn kín hoặc băng dính, gián kín vào khe cửa căn hộ.

Sau đó ra cửa sổ, ban công (ra hẳn ngoài ban công, đóng cửa ban công lại), dùng khăn, vải, áo sáng màu (màu đỏ là tốt nhất) hoặc đèn pin (ban đêm) vẫy và kêu cứu; dùng điện thoại gọi 114 thông báo đang ở phòng số mấy của tòa nhà đang cháy./.

Nam Nguyễn