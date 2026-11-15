Chung cư cao cấp ở TPHCM bị phát hiện cắt nước cư dân, dùng sai quỹ bảo trì

Theo Báo cáo số 43/BC-ĐKT mới đây của Đoàn kiểm tra UBND phường Bình Trưng (TPHCM), quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại chung cư The Sun Avenue, số 28 Mai Chí Thọ, đã ghi nhận nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành và sử dụng kinh phí bảo trì."

The Sun Avenue là khu chung cư cao cấp, được xây dựng theo mô hình phức hợp căn hộ, văn phòng và thương mại, với hệ thống tiện ích đồng bộ. Dự án gồm 8 tòa tháp, với tổng số 1.887 căn hộ.

Dự án do Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú làm chủ đầu tư, Tập đoàn Novaland là đơn vị phát triển và được bàn giao từ cuối năm 2018. Đơn vị quản lý, vận hành chung cư hiện nay là Công ty TNHH Savills Việt Nam – Chi nhánh TPHCM.

Khu chung cư The Sun Avenue. Ảnh: Hoàng Hà

Qua kiểm tra, UBND phường Bình Trưng cho biết Đoàn kiểm tra ghi nhận 4 nhóm vấn đề tại chung cư The Sun Avenue, gồm: tự ý ngừng cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân; dấu hiệu bất thường trong hồ sơ tổ chức Hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2025; sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định và lưu giữ chất thải nguy hại chưa bảo đảm yêu cầu.

Về việc ngừng cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân, kết quả kiểm tra cho thấy Ban quản trị và Ban quản lý chung cư đã áp dụng biện pháp ngừng cấp nước đối với một số hộ dân có tranh chấp về phí quản lý vận hành, trong đó có 2 căn hộ tại tòa SAV5.

Đoàn kiểm tra nhận định việc ngừng cấp nước này chưa bảo đảm cơ sở pháp lý, bởi pháp luật không quy định quyền cắt nước sinh hoạt của Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành để giải quyết tranh chấp về phí quản lý.

Đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, Đoàn kiểm tra ghi nhận Ban quản trị chung cư The Sun Avenue đã sử dụng quỹ bảo trì phần sở hữu chung để thanh toán công việc vận hành hệ thống xử lý nước thải thông qua hợp đồng kinh tế về bảo dưỡng, bảo trì hệ thống.

Theo Đoàn kiểm tra, việc sử dụng kinh phí bảo trì để chi trả cho hoạt động vận hành là không đúng mục đích, trái với quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Nhà ở năm 2023. Theo quy định, khoản kinh phí này chỉ được sử dụng để bảo trì, thay thế các hạng mục, thiết bị thuộc phần sở hữu chung theo kế hoạch được Hội nghị nhà chung cư thông qua.

Qua kiểm tra hồ sơ Hội nghị nhà chung cư thường niên năm 2025 tại The Sun Avenue, Công an phường Bình Trưng phát hiện nhiều điểm chưa thống nhất giữa danh sách kiểm tra tư cách, biên bản hội nghị và các giấy ủy quyền.

Cụ thể, số căn hộ giữa danh sách kiểm tra tư cách và biên bản hội nghị chênh lệch 54 căn. Đáng chú ý, đối với một căn hộ tại tòa SAV2, chủ sở hữu khẳng định không ủy quyền cho ông T. Theo báo cáo của Công an phường, ông T. khai biết chủ sở hữu không đồng ý nhưng vẫn tự tạo, chỉnh sửa tài liệu, chèn hình ảnh chữ ký để sử dụng phục vụ việc tham dự hội nghị.

Công an phường Bình Trưng kiến nghị tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu giả mạo chữ ký, tài liệu và trách nhiệm của những người liên quan.

Theo báo cáo của Công an phường Bình Trưng, trong 639 căn hộ tham dự hội nghị theo hình thức ủy quyền, có tới 501 căn tập trung vào 8 người thuộc Ban quản trị hoặc đại diện chủ đầu tư. Ngoài ra, ít nhất 41 căn hộ có tên tham dự theo ủy quyền nhưng chưa tìm thấy giấy ủy quyền tương ứng trong 540 bản photo được cung cấp.

Về công tác bảo vệ môi trường, Đoàn kiểm tra ghi nhận kho lưu giữ chất thải nguy hại tại tòa SAV5 chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Đáng chú ý, chất thải nguy hại bị để lẫn với các loại chất thải khác trong quá trình lưu giữ, có dấu hiệu vi phạm quy định tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Từ kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND phường Bình Trưng chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của Ban quản trị, yêu cầu khắc phục việc ngừng cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân. Công an phường được đề nghị tiếp tục xác minh việc quản lý, sử dụng quỹ bảo trì và các dấu hiệu giả mạo chữ ký, tài liệu trong hồ sơ hội nghị nhà chung cư.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND phường giao Phòng Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vấn đề về môi trường, đồng thời tiếp tục rà soát toàn diện hoạt động quản lý, vận hành chung cư.