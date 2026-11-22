Chung cư sử dụng nhiều năm, giá thuê vẫn cao

Sinh sống tại khu vực Ngã tư Bình Phước, TP Thủ Đức cũ, chị H. có nhu cầu tìm thuê một căn hộ tại khu vực trung tâm TPHCM cho gia đình 4 người.

Thay vì chỉ tìm kiếm những chung cư mới, chị cũng cân nhắc các chung cư đã qua nhiều năm sử dụng, với điều kiện diện tích phù hợp và giá thuê nằm trong khả năng chi trả.

Theo chị H., do thay đổi nơi làm việc nên chị muốn tìm nơi ở thuận tiện đi lại hơn. Gia đình cũng đang thuê nhà, nhưng từ nơi ở hiện tại đến chỗ làm mới của chị mất hơn 1 giờ di chuyển, chưa kể tình trạng kẹt xe vào giờ tan tầm.

Nhu cầu tìm thuê nhà gần nơi làm việc của chị H. phản ánh một xu hướng lựa chọn đáng chú ý trên thị trường nhà ở: không phải người thuê nào cũng ưu tiên căn hộ mới với nhiều tiện ích nội khu. Với một số gia đình, vị trí, khả năng kết nối giao thông và sự thuận tiện trong sinh hoạt có thể là những yếu tố quan trọng hơn.

Chung cư Nguyễn Thiện Thuật (Quận 3 cũ) được xây dựng từ năm 1968, gồm 11 lô với hơn 1.400 căn hộ, đến nay đã 58 năm tuổi. Ảnh: Anh Phương

Khảo sát của PV VietNamNet tại khu vực trung tâm TPHCM cho thấy, dù không có nhiều tiện ích hiện đại như các chung cư mới, một số chung cư cũ vẫn được nhiều người quan tâm trên thị trường cho thuê, với mức giá không hề rẻ.

Tại chung cư 203 Nguyễn Trãi, khu vực Quận 1 cũ, căn hộ diện tích khoảng 50m2 được chào thuê khoảng 8,5 triệu đồng/tháng. Một số căn diện tích 60-65m2 có giá khoảng 9,5-10 triệu đồng/tháng. Chung cư này được bàn giao từ năm 2007, đã được đưa vào sử dụng gần 19 năm.

Tại chung cư 212 Cống Quỳnh, căn hộ rộng khoảng 65m2 đang được chào thuê với giá 8,5 triệu đồng/tháng. Căn hộ tại địa chỉ 212 Nguyễn Trãi, diện tích 60-62m2, có mức giá khoảng 9,5 triệu đồng/tháng, trong khi chung cư này đã được đưa vào sử dụng hơn 20 năm.

Đáng chú ý, tại Central Garden, số 328 Võ Văn Kiệt, căn hộ diện tích 45-55m2 được chào thuê khoảng 10 triệu đồng/tháng. Với căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 76-80m2, giá thuê lên tới 13-14 triệu đồng/tháng. Dự án được bàn giao năm 2014, đến nay đã đưa vào sử dụng được 12 năm.

Ở khu vực Quận 3 cũ, chung cư Nguyễn Thiện Thuật cũng ghi nhận mức giá thuê từ 5,6-7 triệu đồng/tháng đối với căn hộ diện tích 40-42m2. Một số căn rộng khoảng 80m2 được chào thuê khoảng 12 triệu đồng/tháng. Được xây dựng từ năm 1968, khu chung cư gồm 11 lô với hơn 1.400 căn hộ này đã có tuổi đời gần 58 năm.

Tại cư xá Đô Thành, căn hộ diện tích khoảng 45-60m2 có mức giá chào thuê từ 7,8-9 triệu đồng/tháng.

Ở khu vực Quận 1 cũ, căn hộ tại chung cư 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, cũng có giá cho thuê không rẻ. Đơn cử, căn hộ có diện tích chỉ 25m2 nhưng được chào thuê với giá 6 triệu đồng/tháng. Khu chung cư này được xây dựng từ những năm 1990.

Giá bán căn hộ giảm, giá thuê lại tăng

Thống kê của các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, phân khúc căn hộ chung cư tại TPHCM đang ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hoạt động mua bán và cho thuê. Giá bán có dấu hiệu giảm nhẹ, trong khi giá thuê tiếp tục tăng.

Đáng chú ý, nguồn cung căn hộ mới tại khu vực trung tâm vẫn rất khan hiếm, mở ra cơ hội khai thác cho thuê đối với những chung cư đã qua nhiều năm sử dụng nhưng vẫn có lợi thế về vị trí.

Theo Batdongsan, giá rao bán chung cư tại TPHCM cũ trong quý III/2026 giảm khoảng 3% so với quý trước, xuống mức phổ biến 69 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá rao cho thuê chung cư lại tăng 7%, đạt khoảng 16 triệu đồng/căn/tháng.

Báo cáo thị trường quý III/2026 của CBRE Việt Nam cũng ghi nhận giá bán sơ cấp căn hộ tại TPHCM (sau sáp nhập) đạt bình quân 75 triệu đồng/m2 thông thủy, giảm 2,3% so với quý trước nhưng vẫn cao hơn 1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, Cushman & Wakefield ghi nhận giá bán sơ cấp bình quân đạt 102 triệu đồng/m2, giảm 39% theo quý. Tuy nhiên, mức giảm này chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi cơ cấu nguồn cung, khi trong quý III/2026 không có dự án mở bán mới tại khu vực trung tâm và cận trung tâm.

Báo cáo của Savills Việt Nam cho thấy, thị trường căn hộ TPHCM trong quý III/2026 có khoảng 1.900 căn mở bán mới và khoảng 1.400 giao dịch, tương ứng tỷ lệ hấp thụ khoảng 25%.

Nhận định về diễn biến thị trường, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills TPHCM, cho biết sức mua căn hộ đang chững lại trong khi giá bán vẫn neo cao. Khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả ngày càng rõ, đặc biệt đối với nhóm khách hàng phải sử dụng vốn vay ngân hàng.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu thuê nhà vẫn được duy trì. Ông Neil MacGregor, Tổng giám đốc Savills Việt Nam, cho biết khách thuê dài hạn tiếp tục là động lực chính của thị trường căn hộ dịch vụ. Báo cáo quý III/2026 của Savills Việt Nam ghi nhận công suất thuê tại TPHCM đạt 85%, với hơn 7.000 căn thuộc 146 dự án và giá thuê bình quân gần 600.000 đồng/m2/tháng.