Chứng chỉ tiền gửi trả lãi 7%/năm, cao hơn lãi suất tiền gửi cố định từ 2,25% đến 2,3%/năm

Trên thị trường huy động vốn ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi cố định và tiền gửi tích lũy là ba công cụ sinh lời phổ biến nhưng có sự phân hóa rõ nét về lợi suất lẫn tính thanh khoản. Thực tế niêm yết cho thấy chứng chỉ tiền gửi thường duy trì mức lãi suất vượt trội so với tiền gửi truyền thống ở cùng kỳ hạn nhằm bù đắp cho các điều kiện rút vốn nghiêm ngặt.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 3-5 tháng từng được niêm yết ở mức 7,0%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi trực tuyến cùng kỳ hạn ghi nhận ở mức 4,7%/năm, tạo ra khoảng cách chênh lệch 2,3%/năm.

Đặc tính vận hành của 3 kênh huy động vốn

Chứng chỉ tiền gửi (Certificate of Deposit) là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng phát hành để xác nhận nghĩa vụ trả nợ đối với người mua. Sản phẩm này có mệnh giá, thời hạn và lãi suất ấn định cụ thể. Lãi suất chứng chỉ tiền gửi thường được cố định suốt kỳ hạn và trả lãi vào cuối kỳ, song khách hàng chịu sự ràng buộc thanh khoản cao, khó rút vốn linh hoạt trước ngày đáo hạn.

Tiền gửi có kỳ hạn (tiền gửi cố định truyền thống) đảm bảo tỷ suất sinh lời ổn định khi lãi suất được cố định ngay từ thời điểm mở sổ, bất chấp biến động thị trường. Điểm nổi bật của công cụ này là tính đa dạng trong phương thức nhận lãi, cho phép khách hàng lựa chọn nhận lãi đầu kỳ, định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc cuối kỳ.

Trong khi đó, tiền gửi tích lũy là giải pháp tiết kiệm gửi góp, cho phép người gửi nộp tiền nhiều lần vào tài khoản mà không bị giới hạn số lần hay số tiền. Tiền lãi của sản phẩm này được tính dựa trên số dư thực tế vào cuối ngày và áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi.

Bảng so sánh chi tiết giữa 3 sản phẩm tiền gửi

Để tối ưu hóa dòng tiền, nhà đầu tư cần nắm rõ sự khác biệt giữa các điều khoản gốc, lãi và quyền tất toán của từng sản phẩm:

Quy định về thanh khoản và tất toán trước hạn

Cả 3 công cụ đều đáp ứng nhu cầu đòn bẩy tài chính thông qua hình thức cầm cố giấy tờ có giá để vay vốn tại ngân hàng. Tuy nhiên, khả năng thu hồi vốn linh hoạt có sự khác biệt đáng kể giữa các hợp đồng.

Đối với tiền gửi có kỳ hạn, khách hàng được quyền rút một phần tiền gốc nếu đăng ký phương thức nhận lãi cuối kỳ. Với chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi tích lũy, việc rút một phần gốc hoặc tất toán hợp đồng phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện cụ thể của từng tổ chức phát hành.

Trường hợp người gửi tiền rút toàn bộ vốn trước ngày đáo hạn theo quy định cho phép, mức lãi suất áp dụng sẽ được điều chỉnh về mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của ngân hàng tại thời điểm thực hiện giao dịch.