Chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao hơn tiết kiệm, có nơi niêm yết 9%/năm

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất 9%/năm

Cuộc đua huy động tiền gửi từ đầu năm 2026 khiến nhiều ngân hàng không chỉ điều chỉnh lãi suất tiền gửi thông thường mà còn đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi (CCTG), với mức lãi suất cao hơn.

Tại MB, lãi suất CCTG kỳ hạn 1 tuần lên tới 4%/năm, kỳ hạn 1 tháng 6,5%/năm, 2 tháng 6,7%/năm và 3-5 tháng 7%/năm. Mức cao nhất là 7,1%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn 6-9 tháng.

Lãi suất CCTG được các ngân hàng niêm yết cao hơn khoảng 1-2,8 điểm phần trăm so với lãi suất tiền gửi thông thường.

Điển hình như VPBank đang niêm yết lãi suất CCTG từ 100 triệu đồng lên tới 9%/năm cho kỳ hạn trên 6 tháng, trong khi lãi suất tiết kiệm thông thường được ngân hàng niêm yết 6,2%/năm cho kỳ hạn 6-15 tháng với tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng.

VietinBank cũng phát hành CCTG với lãi suất lên đến 7,5%/năm. Tại Vietcombank, CCTG kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 7,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng 7,7% và 12 tháng 7,9%/năm.

Techcombank đang niêm yết CCTG Bảo Lộc với mức lợi suất lên tới 8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Với khoản tiền 2 tỷ đồng, nếu hưởng lãi suất 8%/năm trong 184 ngày, tiền lãi tính theo số ngày thực tế trên cơ sở 365 ngày khoảng 80,66 triệu đồng.

Còn tại ACB, ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cho loại hình chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 7,2%/năm. Thậm chí, mức lãi suất này được ACB niêm yết ngay cho kỳ hạn 3 tháng.

Tại Ngân hàng NCB, khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi được ngân hàng cam kết lãi suất luôn cao hơn lãi suất tiết kiệm thông thường 1%/năm.

Nam A Bank mới đây cũng thông báo phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên đến 7,89%/năm cho kỳ hạn 6 tháng với tổng mệnh giá phát hành dự kiến lên đến 2.000 tỷ đồng.

Mặt bằng lãi suất CCTG có sự phân hóa giữa các ngân hàng và thay đổi theo từng đợt phát hành.

Lãi suất chứng chỉ tiền gửi được niêm yết cao hơn so với tiết kiệm thông thường. Ảnh: Thu Hà

Báo cáo tài chính hé lộ khung lãi suất của các chứng chỉ tiền gửi đang lưu hành

Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất của các ngân hàng đã hé lộ thêm thông tin về lãi suất CCTG. Đáng chú ý, một số ngân hàng thuyết minh khung lãi suất của các CCTG đang lưu hành có mức cao nhất lớn hơn lãi suất niêm yết hiện nay.

Đơn cử như tại MB, theo thuyết minh báo cáo tài chính tại ngày 30/6, các CCTG do MB phát hành có mức lãi suất từ 4,4-11,18%/năm.

Tuy nhiên, mức lãi suất thể hiện trong báo cáo tài chính không nên được hiểu là lãi suất niêm yết hiện hành dành cho khách hàng. Các khoản CCTG trong báo cáo có thể được phát hành ở những thời điểm khác nhau, với quy mô, kỳ hạn và điều kiện khác nhau.

Tại TPBank, báo cáo tài chính cho thấy các CCTG do ngân hàng phát hành có lãi suất cao nhất lên đến 11%/năm, mức lãi suất ngân hàng trả thấp nhất cũng 5,3%/năm.

Sacombank ghi nhận mức lãi suất 4,3-8,9%/năm đối với CCTG kỳ hạn dưới 12 tháng; từ 4,77-9,2%/năm đối với kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm.

Nam A Bank có lãi suất CCTG dưới 12 tháng từ 6,17-8,5%/năm, trong khi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên dao động 6,12-8,08%/năm.

Với Techcombank, lãi suất CCTG được niêm yết từ 5-8%/năm cho kỳ hạn 15 ngày đến tròn 6 tháng, nhưng theo báo cáo tài chính, khung lãi suất áp dụng đối với các CCTG kỳ hạn dưới 12 tháng đang được ghi nhận là từ 5,5-8,8%/năm và từ 12 tháng đến 5 năm có mức lãi suất cao nhất 8,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất CCTG tại OCB dao động 5,1-8,6%/năm, không cao hơn đáng kể so với mức lãi suất tiền gửi thông thường cao nhất của ngân hàng.

VietBank thuyết minh lãi suất CCTG kỳ hạn dưới 1 năm dao động từ 5,5-8,7%/năm, trong khi kỳ hạn trên 5 năm có lãi suất từ 7,8-8,4%/năm.

Riêng tại VPBank, mức cao nhất trong khung lãi suất được thuyết minh là 9%/năm, tương đương mức cao nhất đang được ngân hàng công bố.

CCTG thường có yêu cầu về số tiền tối thiểu và điều kiện thanh khoản chặt chẽ hơn tiền gửi thông thường. Tùy từng sản phẩm, khách hàng có thể được chuyển nhượng CCTG hoặc sử dụng làm tài sản bảo đảm để vay vốn.

Do đó, sản phẩm này phù hợp hơn với người có nguồn tiền nhàn rỗi tương đối ổn định và xác định rõ thời gian chưa cần sử dụng đến khoản tiền.