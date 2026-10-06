Chứng chỉ quỹ ETF hút mạnh dòng tiền

Giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tăng “nhiệt”

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9/2026, VN-Index đạt 1.768,62 điểm, giảm 3,47% so với cuối tháng 8/2026. VNAllshare và VN30 lần lượt dừng ở 1.782,19 điểm và 1.906,81 điểm, tương ứng giảm 4,36% và 3,84%.

Diễn biến giảm điểm chiếm ưu thế ở các nhóm ngành. Trong tháng 9/2026, có 9 chỉ số ngành trên HOSE giảm điểm so với tháng 8, trong đó giảm mạnh là chỉ số ngành tiêu dùng không thiết yếu (VNCOND), chỉ số ngành vật liệu xây dựng (VNMAT) và chỉ số ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) với mức giảm lần lượt là -6,98%, -6,39% và -6,01%. Ở chiều ngược lại, chỉ có chỉ số ngành năng lượng (VNENE) tăng điểm với mức tăng 8,04%.

Cùng với diễn biến điều chỉnh của các chỉ số, thanh khoản cổ phiếu giảm so với tháng 8. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 12,87 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị 328.242 tỷ đồng. Bình quân mỗi phiên, khối lượng giao dịch đạt hơn 643,7 triệu cổ phiếu, giá trị đạt hơn 16.412 tỷ đồng, giảm lần lượt 4,66% và 5,33% so với tháng 8.

Giao dịch chứng quyền có bảo đảm cũng thu hẹp. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 982,8 triệu chứng quyền, với giá trị hơn 797 tỷ đồng. Bình quân mỗi phiên, khối lượng đạt hơn 49,1 triệu chứng quyền và giá trị đạt hơn 39,85 tỷ đồng, giảm lần lượt 23,92% và 17,13% so với tháng trước.

Trong khi đó, chứng chỉ quỹ ETF ghi nhận giao dịch tăng cả về khối lượng và giá trị. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 33,2 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị hơn 946,75 tỷ đồng. Bình quân mỗi phiên, khối lượng đạt hơn 1,66 triệu chứng chỉ quỹ, giá trị đạt 47,34 tỷ đồng, tăng lần lượt 16,2% và 15,36% so với tháng 8.

Khối ngoại giao dịch mạnh hơn ở cả hai chiều

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chiếm tỷ trọng khá. Giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 5.124 tỷ đồng/phiên, tỷ trọng giao dịch chiếm 15,61% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

So với tháng 8/2026, khối ngoại giao dịch tăng lần lượt 26% và 32% ở hai chiều mua và bán.

Khối ngoại bán ròng hơn 4.775 tỷ đồng trong tháng. Từ đầu năm đến nay, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 95.500 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại trên sàn HOSE trong tháng 9/2026 tăng so với tháng 8/2026. Nguồn: HSX

Tính đến ngày 30/9/2026, HOSE có 761 mã chứng khoán niêm yết và giao dịch, gồm 405 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 21 mã chứng chỉ quỹ ETF và 332 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 235,11 tỷ chứng khoán, với tổng giá trị niêm yết đạt 2,33 triệu tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa cổ phiếu trên HOSE đạt 8,55 triệu tỷ đồng, giảm 3,37% so với cuối tháng trước. Quy mô này tương đương khoảng 66,5% GDP năm 2025 và chiếm gần 95% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường.

HOSE có 53 doanh nghiệp đạt vốn hóa hơn 1 tỷ USD. Trong đó, 4 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD gồm Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID)./.