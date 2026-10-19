Chùm ca bệnh não mô cầu đã được kiểm soát tốt, học sinh yên tâm đến trường

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) báo cáo chi tiết về tình hình dịch tễ; lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cập nhật tình hình tiếp nhận, điều trị và diễn tiến sức khỏe của các bệnh nhân; đại diện nhà trường báo cáo công tác vệ sinh khử khuẩn, giám sát sức khỏe học sinh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong môi trường học đường.

Các biện pháp cắt đứt lây nhiễm đã được triển khai khẩn trương. Toàn bộ 177 người tiếp xúc gần (163 học sinh và 14 người thân/sống cùng nơi cư trú) đều đã hoàn tất uống kháng sinh dự phòng và được giám sát sức khỏe hằng ngày.

Buổi làm việc về các giải pháp phòng chống chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) sáng 19/10.

Ngành Y tế đã mở rộng cấp phát kháng sinh dự phòng cho toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031 người. Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, chưa phát hiện thêm ca bệnh não mô cầu mới trong nhóm người tiếp xúc này.

Tính đến sáng 19/10, TP Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp mắc bệnh não mô cầu nhóm B, gồm 1 ca đã tử vong ngày 14/10 và 3 ca đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, sức khỏe ổn định, tiếp tục dùng kháng sinh đủ liều trước khi xuất viện.

Về ca thứ 4, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy học sinh này có tiếp xúc gần với ca thứ 1, bắt đầu sốt từ ngày 15/10 và được nhập viện ngay trong chiều cùng ngày; kết quả PCR khẳng định não mô cầu nhóm B vào chiều tối 16/10, đồng thời xác định đồng nhiễm cúm B. Như vậy, cả 3 trẻ phơi nhiễm với ca đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng ngay khi điều tra dịch tễ, được nhập viện theo dõi và điều trị.

ThS.BS Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đánh giá các biện pháp xử lý chùm ca bệnh tại xã Hiệp Phước do HCDC triển khai rất bài bản, tích cực. Các chuyên gia thống nhất nhận định chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng đã được kiểm soát tốt nhờ các biện pháp cắt đứt lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế; môi trường trường học đủ điều kiện để duy trì việc dạy và học bình thường.

PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh phát biểu tổng kết buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, PGS.TS.BS. Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế, khẳng định chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát tốt. Trước tâm lý lo lắng khiến một số phụ huynh tạm cho con nghỉ học, Sở Y tế khẳng định môi trường học đường hiện đã được bảo đảm an toàn, dựa trên dữ liệu khoa học và các biện pháp đáp ứng khẩn trương trong những ngày qua. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất không triển khai phương án học trực tuyến như một số phụ huynh đề nghị; phụ huynh có thể yên tâm đưa trẻ đến trường.

Để tiếp tục bảo đảm an toàn, Trạm Y tế xã sẽ theo dõi sát sức khỏe 177 người tiếp xúc gần (163 học sinh và 14 người sống cùng nơi cư trú của bệnh nhân) đến hết ngày 25/10. Những người đã uống kháng sinh dự phòng vẫn cần theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị cập nhật tình hình dịch bệnh mỗi ngày, với thông tin được truyền tải thống nhất, nhất quán dưới sự giám sát của Sở.