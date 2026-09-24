[Chùm ảnh] Xem toàn cảnh bên trong nhà ga Sân bay Long Thành trước thời điểm vận hành thử nghiệm

Đối với Dự án Thành phần 3, Dự án Sân bay Long Thành, gói thầu 5.10, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách là một trong 4 gói thầu thuộc đường găng tiến độ của dự án. Ảnh: Phạm Tùng

Gói thầu 5.10 có quy mô lớn, phạm vi công việc phức tạp, bao gồm xây dựng, hoàn thiện và lắp đặt đồng bộ nhiều hệ thống kỹ thuật, thiết bị phục vụ khai thác nhà ga. Trong ảnh: Công nhân thi công lắp đặt thiết bị tại nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Một khu vực làm thủ tục của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tại nhà ga hành khách Sân bay Long Thành đã hoàn thành lắp đặt. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến đầu tháng 9, giá trị thực hiện gói thầu 5.10 đạt gần 78%. Trong đó, phần xây dựng, hoàn thiện đạt gần 83%. Ảnh: Phạm Tùng

Công nhân thi công lắp đặt thiết bị tại công trình nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Quầy gửi hành lý tự phục vụ tại nhà ga hành khách Sân bay Long Thành được hoàn thành lắp đặt thiết bị. Ảnh: Phạm Tùng

Cùng với công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, việc thi công các hạng mục tiểu cảnh tại nhà ga hành khách Sân bay Long Thành cũng được triển khai thực hiện. Trong ảnh: Một tiểu cảnh tại nhà ga hành khách cơ bản hoàn thành thi công. Ảnh: Phạm Tùng

Một khu vực tiểu cảnh khác tại nhà ga hành khách Sân bay Long Thành đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Phạm Tùng

Theo ACV, với gói thầu 5.10, hiện giá trị thực hiện thi công hệ thống điện đạt khoảng 94%, thiết bị nhà ga đạt gần 71%. Ảnh: Phạm Tùng

Việc lắp đặt thiết bị nhà ga được cán bộ, kỹ sư các nhà thầu theo dõi, giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo cao nhất các yêu cầu về kỹ thuật. Ảnh: Phạm Tùng

Công tác vệ sinh được các nhà thầu duy trì thực hiện nhằm đảm bảo cảnh quan sạch đẹp trong khu vực nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Đối với gói thầu 5.10, trong giai đoạn hoàn thiện hiện nay, ACV đang tập trung cao độ cho công tác điều phối, huy động nguồn lực và tổ chức thi công theo các mốc ưu tiên nhằm đảm bảo các điều kiện phục vụ công tác vận hành thử nghiệm. Ảnh: Phạm Tùng