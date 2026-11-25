Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái và Ngài Anas Sarwar - Quốc vụ Khanh phụ trách thương mại Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh đồng chủ trì kỳ họp.

Tham dự kỳ họp, về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo từ các Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ Công Thương như: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Phòng vệ thương mại, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên... Về phía Vương quốc Anh có Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại.

Kỳ họp diễn ra bên lề Hội nghị Quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (SOM5) diễn ra từ ngày 23-27/11 tại Thủ đô Hà Nội.

Tại kỳ họp, hai bên đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương Việt Nam - Vương quốc Anh. Trong khuôn khổ kỳ họp, Việt Nam và Vương quốc Anh đã trao đổi nhiều biên bản hợp tác ghi nhớ về kinh tế, thương mại nhằm đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh (JETCO) và Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban thương mại UKVFTA:

Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh (JETCO) và Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban thương mại UKVFTA.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu, trao đổi nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh (JETCO) và Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban thương mại UKVFTA.

Ngài Anas Sarwar - Quốc vụ Khanh phụ trách thương mại Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh (phải ảnh) đồng chủ trì kỳ họp.

Đại diện phía Vương quốc Anh tham dự kỳ họp.

Kết thúc các kỳ họp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và Ngài Anas Sarwar cùng ký kết biên bản, thông qua Tuyên bố chung của các kỳ họp.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và Ngài Anas Sarwar ký kết biên bản, thông qua Tuyên bố chung của các kỳ họp.

Cũng trong kỳ họp, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Lương Hoàng Thái và Ngài Anas Sarwar, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew và Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) đã trao biên bản hợp tác.

Nhân dịp này, Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew cũng trao cho Bộ Công Thương cuốn Cẩm nang Thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái và Ngài Anas Sarwar chụp ảnh chung cùng các đại biểu sau kỳ họp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái trao đổi với các đại diện phía Vương quốc Anh bên lề kỳ họp.

Báo Công Thương sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết...