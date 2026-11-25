Chùm ảnh: Việt Nam - Vương quốc Anh tổ chức kỳ họp JETCO lần thứ 15 và Ủy ban Thương mại UKVFTA lần thứ 4
Chiều 25/11, tại Hà Nội, Việt Nam và Vương quốc Anh đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hợp tác Kinh tế và Thương mại (JETCO); Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban thương mại UKVFTA.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái và Ngài Anas Sarwar - Quốc vụ Khanh phụ trách thương mại Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh đồng chủ trì kỳ họp.
Tham dự kỳ họp, về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo từ các Cục, Vụ, đơn vị chức năng của Bộ Công Thương như: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Phòng vệ thương mại, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên... Về phía Vương quốc Anh có Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại.
Kỳ họp diễn ra bên lề Hội nghị Quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (SOM5) diễn ra từ ngày 23-27/11 tại Thủ đô Hà Nội.
Tại kỳ họp, hai bên đã trao đổi, thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương Việt Nam - Vương quốc Anh. Trong khuôn khổ kỳ họp, Việt Nam và Vương quốc Anh đã trao đổi nhiều biên bản hợp tác ghi nhớ về kinh tế, thương mại nhằm đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban hợp tác Kinh tế và Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh (JETCO) và Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban thương mại UKVFTA:
Báo Công Thương sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết...
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-viet-nam-vuong-quoc-anh-to-chuc-ky-hop-jetco-lan-thu-15-va-uy-ban-thuong-mai-ukvfta-lan-thu-4-482632.html