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[Chùm ảnh] Vẻ đẹp muôn màu trên thành phố Đồng Nai

Từ trên cao, thành phố Đồng Nai hiện ra như một bức tranh thiên nhiên sống động, với từng nét vẽ mang đậm dấu ấn của thiên nhiên và bàn tay con người. Những hình ảnh này được các tác giả thuộc Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Báo chí và Nghệ thuật, Hội Nhà báo thành phố thực hiện. Mỗi khung cảnh, mỗi góc độ đều cho thấy, Đồng Nai không chỉ đẹp ở phong cảnh mà còn đẹp ở sự hòa quyện giữa thiên nhiên hùng vĩ và cuộc sống bình dị, cần mẫn của con người.

Báo Đồng Nai
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Hồ Trị An mùa điều tiết lũ. Ảnh: Ngô Phước Tuấn

Hồ Trị An mùa điều tiết lũ. Ảnh: Ngô Phước Tuấn

Bến neo, chụp tại xã Thống Nhất. Ảnh: Nguyễn Cao Dũng

Bến neo, chụp tại xã Thống Nhất. Ảnh: Nguyễn Cao Dũng

Chuyến tàu mùa hè, chụp tại phường Biên Hòa. Ảnh: Nguyễn Tuấn Nhựt

Chuyến tàu mùa hè, chụp tại phường Biên Hòa. Ảnh: Nguyễn Tuấn Nhựt

Ngày hội khinh khí cầu, chụp tại khu du lịch Sơn Tiên (phường Long Hưng). Ảnh: Nguyễn Ngọc Cường

Ngày hội khinh khí cầu, chụp tại khu du lịch Sơn Tiên (phường Long Hưng). Ảnh: Nguyễn Ngọc Cường

Hoàng hôn cầu, chụp tại phường Biên Hòa. Ảnh: Nguyễn Ngọc Cường

Hoàng hôn cầu, chụp tại phường Biên Hòa. Ảnh: Nguyễn Ngọc Cường

Mùa vàng, chụp tại xã Tà Lài. Ảnh: Phạm Linh Ngọc

Mùa vàng, chụp tại xã Tà Lài. Ảnh: Phạm Linh Ngọc

Rạng rỡ phố sông, chụp tại phường Trấn Biên. Ảnh: Nguyễn Tuấn NhựT

Rạng rỡ phố sông, chụp tại phường Trấn Biên. Ảnh: Nguyễn Tuấn NhựT

Kết nối đôi bờ, chụp tại cầu Thống Nhất (phường Trấn Biên). Ảnh: Phạm Tấn Phát

Kết nối đôi bờ, chụp tại cầu Thống Nhất (phường Trấn Biên). Ảnh: Phạm Tấn Phát

Công trình kết nối thành phố với rừng xanh nguyên sinh, chụp tại Vườn quốc gia Cát Tiên, tháng 5-2026. Ảnh: Phạm Quốc Hưng

Công trình kết nối thành phố với rừng xanh nguyên sinh, chụp tại Vườn quốc gia Cát Tiên, tháng 5-2026. Ảnh: Phạm Quốc Hưng

Trên thảo nguyên xanh, chụp tại xã Thống Nhất. Ảnh: Đỗ Duy Thể

Trên thảo nguyên xanh, chụp tại xã Thống Nhất. Ảnh: Đỗ Duy Thể

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202611/chum-anh-ve-dep-muon-mau-tren-thanh-pho-dong-nai-e136fbb/