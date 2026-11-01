[Chùm ảnh] Vẻ đẹp muôn màu trên thành phố Đồng Nai
Từ trên cao, thành phố Đồng Nai hiện ra như một bức tranh thiên nhiên sống động, với từng nét vẽ mang đậm dấu ấn của thiên nhiên và bàn tay con người. Những hình ảnh này được các tác giả thuộc Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Báo chí và Nghệ thuật, Hội Nhà báo thành phố thực hiện. Mỗi khung cảnh, mỗi góc độ đều cho thấy, Đồng Nai không chỉ đẹp ở phong cảnh mà còn đẹp ở sự hòa quyện giữa thiên nhiên hùng vĩ và cuộc sống bình dị, cần mẫn của con người.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202611/chum-anh-ve-dep-muon-mau-tren-thanh-pho-dong-nai-e136fbb/