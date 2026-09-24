[Chùm ảnh] Trường PETROVIETNAM - Phong Thổ: Không gian sáng tạo mới sẵn sàng chào đón học sinh

Nhân dịp Trung thu, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ chính thức vận hành phòng thực hành giáo dục STEM.

Đây là phòng STEM thứ 109 nằm trong chương trình STEM INNOVATION PETROVIETNAM do PETROVIETNAM tài trợ xây dựng.

Đặc biệt, phòng STEM tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ được đội ngũ kỹ sư PETROVIETNAM trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, với mục tiêu đưa kiến thức và công nghệ đến gần hơn với học sinh qua những bài học trực quan, phù hợp với lứa tuổi.

PGS.TS Vũ Minh Hùng, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) giới thiệu với các em học sinh về thiết bị choòng khoan 3 mũi được sử dụng trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí.

Tại phòng STEM mới, học sinh được trải nghiệm lắp ráp mô hình, ứng dụng cảm biến, lập trình robot, trong đó có những chủ đề gắn với dầu khí và năng lượng.

Thông qua các giờ học STEM, các em có thêm cơ hội tìm hiểu về những nghề nghiệp tương lai, từ đó nhận diện hướng đi phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân.

Em Lê Tuấn Kiệt, học sinh lớp 8A4 chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được tiếp cận và sử dụng những thiết bị hiện đại như thế này".

Các sản phẩm in 3D do các học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ thiết kế và in ấn. Đây là nơi những mô hình điện gió, điện mặt trời, giàn khoan, robot, cảm biến và các thiết bị công nghệ trở nên gần gũi hơn với học sinh vùng biên.

Các học sinh thử sức với chủ đề "Năng lượng xanh - Hành trình chinh phục điện gió" tại Cuộc thi Sáng tạo Robot PVU lần thứ 3 năm 2026 do PVU tổ chức.