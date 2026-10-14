Chùm ảnh: Trong vòng tay Nhân dân, các liệt sĩ trở về với đất mẹ

Sáng ngày 14/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ truy điệu 731 bộ hài cốt liệt sĩ của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân TP. Hồ Chí Minh có mặt tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, chờ đợi giây phút tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an táng.

Những cành hoa trắng được chuẩn bị cho người dân TP. Hồ Chí Minh.

Từ người già đến người trẻ, nhiều thế hệ người dân kiên nhẫn đứng chờ bên đường, cùng hướng về đoàn xe tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ trong niềm thành kính và biết ơn sâu sắc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết di chuyển giá khiêng hài cốt liệt sĩ lên đoàn xe đầu tiên đến Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Ngay khi đoàn xe đầu tiên rời Công viên Lê Thị Riêng di chuyển tới Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, người dân đồng loạt cầm cờ, hoa tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ...

Trong dòng người hướng về Công viên Lê Thị Riêng hôm nay có bà Nguyễn Thị Lệ (tỉnh Tây Ninh), vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - một trong những liệt sĩ đầu tiên được trả lại đúng tên tuổi, sau khi hài cốt và di vật của ông được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Nhiều người dân xúc động, không cầm được nước mắt...

Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, người dân đồng loạt cầm hoa trắng, hát Quốc ca như lời đưa tiễn các anh về với đất mẹ.

Hài cốt liệt sĩ được các lực lượng thành kính, trang trọng đưa dời Công viên Lê Thị Riêng sau lễ truy điệu.

Các đợt xe lần lượt đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng tới an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Các anh được trở về trong vòng tay yêu thương của đồng đội...

Ngay sau lễ truy điệu, hàng nghìn người dân TP. Hồ Chí Minh vào Công viên Lê Thị Riêng dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ.

Gần 60 năm cho một cuộc trở về, những anh hùng liệt sĩ đã nằm lại giữa lòng đô thị Sài Gòn, âm thầm làm chứng nhân cho những thăng trầm và chuyển mình đi lên của TP. Hồ Chí Minh.

Những bó hoa cúc trắng xuất hiện giữa dòng người tiễn đưa, tạo nên hình ảnh trang trọng và xúc động trong ngày tiễn đưa các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Việc tìm kiếm được triển khai trên cơ sở thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo về xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc các đơn vị hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được chôn cất tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành trước đây, nay là Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

Hoàng Chiến