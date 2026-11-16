[Chùm ảnh] Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường dẫn đầu đoàn công tác PETROVIETNAM thăm các 'địa chỉ đỏ' ngành Dầu khí

Đồng chí Lê Mạnh Cường - Tổng Giám đốc PETROVIETNAM cùng đoàn công tác thăm Giếng tổ - giếng khoan 61, một địa chỉ mang ý nghĩa đặc biệt đối với lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam.

Giếng khoan 61 được khởi công khoan ngày 3/2/1975. Đây là giếng khoan thăm dò đầu tiên phát hiện khí tự nhiên tại cấu tạo Tiền Hải “C” trong trầm tích Mioxen, hệ tầng Tiên Hưng, ở chiều sâu 1.146 - 1.156 m với lưu lượng trên 100 nghìn m3/ngày đêm. Sau thời gian triển khai công tác thẩm lượng và phát triển khai thác, ngày 19/4/1981, dòng khí công nghiệp đầu tiên của nước ta đã được đưa vào buồng đốt turbine nhiệt điện công suất 10MW tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) để thử nghiệm phát điện. Sự kiện là mốc son quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam khai thác được sản phẩm khí công nghiệp phục vụ cho nền kinh tế quốc dân.

Rời khu vực Giếng tổ, đoàn tiếp tục tham quan phòng trưng bày ảnh tư liệu về lịch sử ngành Dầu khí.

Những hình ảnh được lưu giữ tại đây đưa người xem trở lại với các giai đoạn hình thành và phát triển của ngành, từ những bước khảo sát, tìm kiếm đầu tiên đến quá trình triển khai các công trình thăm dò, khai thác.

Mỗi bức ảnh là một lát cắt về con người và công việc của những "người đi tìm lửa", tái hiện hành trình lao động, cống hiến và những nỗ lực bền bỉ được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Tại phòng trưng bày hiện vật dầu khí, hành trình phát triển của ngành được tái hiện sinh động qua những vật dụng, thiết bị gắn liền với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí qua các thời kỳ.

Những công cụ từng được sử dụng trong công tác khoan, khai thác, xử lý và vận chuyển khí cho thấy điều kiện làm việc của ngành trong những năm đầu phát triển.

Đoàn tham quan phòng làm việc với những bộ bàn ghế cũ và bộ dụng cụ, sổ ghi chép đã sờn màu.

Tiếp nối hành trình, đoàn công tác PETROVIETNAM đến Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng. Tại sảnh chính Khu lưu niệm treo bức tranh bằng đồng đỏ tái hiện hình ảnh Bác Hồ thăm Azerbaijan năm 1959 cùng câu nói đã đặt nền móng cho ngành Dầu khí Việt Nam:“Việt Nam chúng tôi có biển, nhất định sẽ có dầu, nhưng đang chiến tranh, chưa làm được. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, các đồng chí sẽ giúp chúng tôi tìm ra dầu, khai thác và chế biến dầu, xây dựng được khu công nghiệp dầu khí như Baku…”.

Đoàn công tác tham quan sa bàn và xem những thước phim lịch sử.

Sa bàn lịch sử là điểm nhấn trực quan trong không gian trưng bày. Thông qua mô hình, quá trình tìm kiếm, thăm dò và triển khai các hoạt động dầu khí tại khu vực Đồng bằng sông Hồng được tái hiện một cách khái quát, giúp người xem hình dung rõ hơn về phạm vi hoạt động cũng như những bước đi của các thế hệ người lao động dầu khí trên vùng đất này.

Đoàn công tác tham quan không gian trưng bày các hiện vật lịch sử của ngành Dầu khí.

Mỗi hiện vật là một phần ký ức, phản ánh những công việc, phương tiện và điều kiện kỹ thuật từng gắn bó với những người làm dầu khí.

Các tài liệu lịch sử được cán bộ dầu khí trực tiếp tham gia công trình ghi chép bằng tay, trở thành nguồn tư liệu quý về quá trình hình thành, phát triển của ngành.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường trao đổi với Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Thái Bình (Thái Bình PSC).

Ông Trần Đình Thành - Giám đốc Thái Bình PSC, Chủ tịch Hội Dầu khí Sông Hồng chia sẻ về quá trình phát hiện nguồn nước khoáng tại Tiền Hải.

Hành trình của đoàn công tác PETROVIETNAM đã khép lại, nhưng mở ra một mạch nguồn cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Dầu khí.