Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10/2026.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-le-don-tong-thong-lien-bang-thuy-si-tham-chinh-thuc-viet-nam-477367.html