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Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Báo Công Thương
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Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10/2026.

Quang cảnh Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam.

Quang cảnh Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin bước lên bục danh dự. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin bước lên bục danh dự. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin phát biểu.

Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Lê An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-le-don-tong-thong-lien-bang-thuy-si-tham-chinh-thuc-viet-nam-477367.html