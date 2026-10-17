Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam

“Mái ấm an toàn cho tất cả” là thông điệp chủ đạo được Liên hợp quốc lựa chọn cho Ngày Quốc tế Xóa nghèo 17/10 năm nay. Từ những gia đình chật vật trả tiền thuê nhà tại châu Âu đến người dân sống trong các khu ổ chuột ở châu Phi và Nam Á, nghèo đói không chỉ là thiếu thu nhập, mà còn là việc không đủ những điều kiện sống cơ bản.