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Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam

Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.

Báo Công Thương
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Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino chụp ảnh tại sảnh Nhà Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino chụp ảnh tại sảnh Nhà Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh chung với Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân.

Sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội đàm.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội đàm.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội đàm.

Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu tại hội đàm.

Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino phát biểu tại hội đàm.

Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Panama tại hội đàm.

Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Panama tại hội đàm.

Nam Nguyễn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-le-don-tong-thong-cong-hoa-panama-tham-chinh-thuc-viet-nam-475850.html