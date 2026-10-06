Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.
Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-le-don-tong-thong-cong-hoa-panama-tham-chinh-thuc-viet-nam-475850.html