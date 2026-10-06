Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hòa Panama thăm chính thức Việt Nam

Chiều 6-10, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (QPAN&ĐN) của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 7, thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2026 và Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 1313/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.