[Chùm ảnh] Toàn cảnh đường ven sông Cái dự kiến “về đích” trong năm 2026

Dù ảnh hưởng bởi thời tiết mưa lớn kéo dài, triều cường và khó khăn về vật liệu, song các nhà thầu đang tập trung tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công để bù tiến độ.

Dự án đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản có chiều dài gần 4,6km, rộng 32m, tổng mức đầu tư gần 574 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm ở khu vực trung tâm thành phố Đồng Nai. Ảnh: Xuân Lượng

Cầu Thống Nhất đã thông xe, trong khi bên dưới, các hạng mục của đường ven sông Cái tiếp tục được đẩy nhanh, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực. Ảnh: Xuân Lượng

Trên công trường, nhiều mũi thi công được triển khai cùng lúc. Riêng gói thầu số 28, nhà thầu tổ chức 4 mũi thi công, tranh thủ những thời điểm thời tiết thuận lợi để bù tiến độ. Ảnh: Xuân Lượng

Máy móc, thiết bị và nhân lực được tăng cường trên toàn tuyến, tập trung vào 2 gói thầu số 27 và 28. Ảnh: Xuân Lượng

Những đợt mưa lớn kéo dài cùng triều cường khiến nhiều đoạn đường sình lầy, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật liệu, san lấp và thi công. Ảnh: Xuân Lượng

Không chỉ phần đường và cầu, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cũng đang được đẩy nhanh. Riêng công tác di dời hệ thống lưới điện đã đạt gần 87% giá trị hợp đồng. Ảnh: Xuân Lượng

Khi hoàn thành, đường ven sông Cái sẽ hình thành thêm một trục giao thông mới ở khu vực trung tâm, vừa hoàn thiện hạ tầng đô thị, vừa tạo không gian cảnh quan ven sông và thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Đồng Nai. Ảnh: Xuân Lượng