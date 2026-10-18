Chùm ảnh: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam

Sáng 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein được duy trì tích cực. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước ghi nhận những chuyển biến tích cực. Thời gian qua, Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Sáng 18/10, tại Hà Nội, Việt Nam đã cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký kết hiệp định thương mại tự do.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas chụp ảnh chung.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas trở thành dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas chứng kiến Lễ ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein.