Chùm ảnh: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19/10/2026.
Sáng 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liechtenstein được duy trì tích cực. Hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững.
Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước ghi nhận những chuyển biến tích cực. Thời gian qua, Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein đã tích cực thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Sáng 18/10, tại Hà Nội, Việt Nam đã cùng đại diện các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký kết hiệp định thương mại tự do.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-thu-tuong-le-minh-hung-chu-tri-le-don-thu-tuong-cong-quoc-liechtenstein-brigitte-haas-tham-chinh-thuc-viet-nam-477454.html