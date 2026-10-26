Chùm ảnh: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đây là chuyến thăm Việt Nam sau 16 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan hồi năm 2010.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau Lễ đón, hai Thủ tướng có cuộc gặp hẹp, trước khi dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh chung trước hội đàm.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng có cuộc gặp hẹp trước khi dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và thảo luận, thống nhất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự hội đàm.

Đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan dự hội đàm.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk, lãnh đạo các bộ, ngành hai nước đã trao đổi văn kiện hợp tác giữa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch Ba Lan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk, lãnh đạo các bộ, ngành hai nước đã trao đổi văn kiện Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học.

Ngay sau khi kết thúc thành công cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Ba Lan lên Đối tác Chiến lược.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại gặp gỡ báo chí hai nước.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí hai nước.

Lãnh đạo cấp cao hai nước tại cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh chung sau cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.