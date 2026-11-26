Lãnh đạo PETROVIETNAM chào đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự chương trình

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn và Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về triển lãm số “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu”

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tại triển lãm số “Năng lượng quốc gia - Khát vọng toàn cầu” của PETROVIETNAM

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các Bộ, ngành chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo PETROVIETNAM

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng tập thể lãnh đạo PETROVIETNAM

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành tham dự chương trình

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM tham dự Chương trình

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo PETROVIETNAM qua các thời kỳ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại chương trình

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Lãnh đạo PETROVIETNAM thực hiện Nghi thức kích hoạt "Năng lượng Quốc gia - Khát vọng toàn cầu"

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn phát biểu tại chương trình

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường phát biểu tại chương trình

Lãnh đạo PETROVIETNAM tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ