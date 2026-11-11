Chùm ảnh: Sự kiện KOL, KOC kết nối cùng sinh viên: Tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số

Chương trình “KOL, KOC kết nối cùng sinh viên: Tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số” đã diễn ra với sự tham gia của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, nghệ sĩ, KOL, KOC cùng đông đảo sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Chương trình do Bộ Công Thương chủ trì, giao Báo Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Trường Đại học Thương mại và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện:

Tổng Biên tập Báo Công Thương Nguyễn Văn Minh phát biểu khai mạc sự kiện.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuận, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại phát biểu.

Các đại biểu và sinh viên tham dự Chương trình “KOL, KOC kết nối cùng sinh viên: Tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số”.

Hai đội chơi tham gia mini game “Bóc review, giải mã quảng cáo”.

Đội chơi gồm các bạn sinh viên và NSND Tự Long làm đội trưởng.

Đội chơi gồm các bạn sinh viên và KOL PewPew làm đội trưởng.

Ban Tổ chức tặng quà cho hai đội chơi tham gia mini game.

Chia sẻ giao lưu của các NSND, diễn viên và KOL, KOC tại sự kiện.

Diễn viên Minh Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Mini talk trong khuôn khổ sự kiện với sự tham dự của bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương; bà Thảo Griffiths - Giám đốc Chính sách công của Meta tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar; NSND Tự Long, Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội; KOL PewPew.

Các bạn sinh viên chụp ảnh cùng diễn viên Minh Tiệp.

Các bạn sinh viên chụp ảnh cùng KOL PewPew.

Các bạn sinh viên chụp ảnh cùng NSND Hương Dung và NSND Ngọc Thư.

Các đại biểu, NSND, diễn viên, KOL, KOC và các bạn sinh viên chụp ảnh tại sự kiện.