Chùm ảnh: Sự kiện KOL, KOC kết nối cùng sinh viên: Tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số
Sáng 11/11/2026, tại Trường Đại học Thương mại diễn ra Chương trình sự kiện “KOL, KOC kết nối cùng sinh viên: Tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số”.
Chương trình “KOL, KOC kết nối cùng sinh viên: Tiêu dùng thông minh trong kỷ nguyên số” đã diễn ra với sự tham gia của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, nghệ sĩ, KOL, KOC cùng đông đảo sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Chương trình do Bộ Công Thương chủ trì, giao Báo Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Trường Đại học Thương mại và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.
Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện:
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-su-kien-kol-koc-ket-noi-cung-sinh-vien-tieu-dung-thong-minh-trong-ky-nguyen-so-480688.html