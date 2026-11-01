[Chùm ảnh] Sôi nổi các hoạt động tại DIGIFEST Đồng Nai 2026
Chương trình DIGIFEST Ðồng Nai 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11 với chủ đề “Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến giá trị thực chất - Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai”.
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra tọa đàm chiến lược và định vị thành phố Ðồng Nai trong kiến tạo các trụ cột phát triển tương lai; diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị thông minh tại Ðồng Nai, hệ sinh thái thông minh kết nối hạ tầng và các dịch vụ gia tăng trong chuỗi giá trị logistics, cảng hàng không, cảng biển; chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu điểm đến gắn với phát triển văn hóa, du lịch bền vững tại Ðồng Nai.
Triển lãm DIGIFEST diễn ra xuyên suốt với quy mô 200 gian hàng giới thiệu các giải pháp công nghệ lõi, công nghệ ứng dụng, sản phẩm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và khu vực tương tác trải nghiệm công nghệ thực tế... Triển lãm đã thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp tham quan, trải nghiệm.
Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra chuỗi hoạt động, cuộc thi về robotics, trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho giới trẻ gắn với không gian trải nghiệm Youth Zone do Thành đoàn Đồng Nai tổ chức…
* Một số hình ảnh tại DIGIFEST Đồng Nai 2026:
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chuyen-doi-so/202611/chum-anh-soi-noi-cac-hoat-dong-tai-digifest-dong-nai-2026-3970da6/