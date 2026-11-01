[Chùm ảnh] Sôi nổi các hoạt động tại DIGIFEST Đồng Nai 2026

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh tham quan triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra tọa đàm chiến lược và định vị thành phố Ðồng Nai trong kiến tạo các trụ cột phát triển tương lai; diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị thông minh tại Ðồng Nai, hệ sinh thái thông minh kết nối hạ tầng và các dịch vụ gia tăng trong chuỗi giá trị logistics, cảng hàng không, cảng biển; chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu điểm đến gắn với phát triển văn hóa, du lịch bền vững tại Ðồng Nai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út tham quan triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Triển lãm DIGIFEST diễn ra xuyên suốt với quy mô 200 gian hàng giới thiệu các giải pháp công nghệ lõi, công nghệ ứng dụng, sản phẩm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và khu vực tương tác trải nghiệm công nghệ thực tế... Triển lãm đã thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp tham quan, trải nghiệm.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn tham quan các gian trưng bày sản phẩm số tại DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra chuỗi hoạt động, cuộc thi về robotics, trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho giới trẻ gắn với không gian trải nghiệm Youth Zone do Thành đoàn Đồng Nai tổ chức…

* Một số hình ảnh tại DIGIFEST Đồng Nai 2026:

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang tham quan các gian trưng bày sản phẩm số của các doanh nghiệp công nghệ tại chương trình. Ảnh: Hải Quân

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai tham quan khu vực trưng bày sản phẩm, giải pháp năng lượng xanh tại triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Người dân được giới thiệu những tiện ích của trạm công dân số, ứng dụng Công dân số Đồng Nai (Dong Nai City) tại triển lãm. Ảnh: Hải Quân

Khu vực giới thiệu sáng chế, sản phẩm nghiên cứu khoa học của Trường đại học Lạc Hồng tại triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Người dân trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Người dân được tư vấn, hướng dẫn sử dụng các tiện ích ngân hàng số tại không gian tài chính số ở triển lãm. Ảnh: Hải Quân

Người dân tham quan gian hàng giới thiệu các sản phẩm công nghệ về truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại triển lãm DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân

Trong khuôn khổ DIGIFEST Đồng Nai diễn ra các diễn đàn, hội thảo chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Hải Quân

Một hoạt động tại không gian trải nghiệm Youth Zone do Thành đoàn Đồng Nai tổ chức trong khuôn khổ DIGIFEST Đồng Nai 2026. Ảnh: Hải Quân