[Chùm ảnh] Rực rỡ đêm bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026
(ĐN) - Tối 24-11, tại Di tích lịch sử quốc gia sóc Bom Bo (xã Bom Bo), Lễ bế mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 với chủ đề “Bom Bo - Nhịp chày vang mãi, vững bước tương lai” diễn ra trong không khí rộn ràng, rực rỡ sắc màu văn hóa. Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã khép lại một tuần lễ đầy ý nghĩa, lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chum-anh-ruc-ro-dem-be-mac-tuan-van-hoa-dai-doan-ket-thanh-pho-dong-nai-nam-2026-173130.html