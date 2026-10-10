Chùm ảnh: Rộn ràng ngày hội thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng

Sáng 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” đã được tổ chức, kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự lễ phát động có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày, để từ mỗi cá nhân lan tỏa đến gia đình và cộng đồng. Khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, chúng ta sẽ tạo được một xã hội năng động, một cộng đồng khỏe mạnh". Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng kêu gọi: "Người dân Việt Nam, dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu, hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức ấn nút phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao.

Ngay sau nghi thức bấm nút phát động, các đồng chí lãnh đạo cùng khoảng 12.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân Thủ đô đã hào hứng tham gia chạy bộ đồng hành quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Cùng thời điểm, hàng vạn người dân tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đồng loạt xuống đường chạy bộ hưởng ứng.

Trong 2 ngày (10 và 11/10), khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian trải nghiệm thể thao cộng đồng với các hoạt động biểu diễn, hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, giao lưu giữa vận động viên, huấn luyện viên với người dân và giới thiệu nhiều hình thức vận động phù hợp với các lứa tuổi.

Các môn: Pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, cờ tướng, kéo co, bóng rổ 3x3, roller và đi bộ thể thao được tổ chức tại các khu vực trải nghiệm.

Các môn võ: Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo và Võ cổ truyền cũng góp phần giới thiệu sự phong phú của các loại hình vận động, khuyến khích người dân trực tiếp tham gia và lựa chọn môn thể thao phù hợp.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình giao lưu với các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam, trong đó có những gương mặt vừa giành huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026 như: các thành viên đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, các võ sĩ wushu Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm và nhiều vận động viên thành tích cao khác.

Qua các buổi giao lưu, người dân có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ về hành trình tập luyện, thi đấu, những nỗ lực vượt qua khó khăn và kinh nghiệm chinh phục các đấu trường quốc tế của vận động viên. Những câu chuyện về ý chí, tinh thần bền bỉ và niềm tự hào khi thi đấu vì màu cờ sắc áo góp phần truyền cảm hứng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, khuyến khích các em tích cực rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đam mê thể thao và xây dựng lối sống năng động.

Thông qua hình thức trải nghiệm trực tiếp và giao lưu với các vận động viên, chương trình góp phần đưa thể thao đến gần hơn với đời sống thường ngày, tăng cường kết nối giữa thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động vận động, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.