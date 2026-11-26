Chùm ảnh: Rộn ràng hợp luyện cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026
Trống trận, cờ trận, võ thuật đặc công... cùng đội hình trực thăng kéo cờ, chuẩn bị cho khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 làm sôi động sân bay Gia Lâm (Hà Nội).
Sáng 26/11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị triển lãm. Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm.
Đoàn công tác đã kiểm tra việc luyện tập chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc; phần hợp luyện bay trình diễn của trực thăng và thiết bị bay không người lái (UAV) do Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện. Đoàn cũng kiểm tra lộ tuyến di chuyển, phương án bảo đảm giao thông tại các cổng ra, vào; khu vực đón khách, khán đài và các khu trưng bày trong nhà, ngoài trời.
Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc có chủ đề “Bay lên Việt Nam”, với sự tham gia của gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ Quân đội.
Chương trình nghệ thuật chào mừng có 3 chương. Chương I. Sức mạnh Việt Nam, gồm tiết mục: "Phù Đổng Thiên Vương", hát múa "Việt Nam kiêu hãnh", liên khúc dân ca các miền "Bản sắc Việt" và kết thúc bằng "Một vòng Việt Nam".
Chương 2: Bay lên Việt Nam, gồm các tiết mục: tổ khúc múa “Chiến binh Sao vàng”, “Đi giữa lòng nhân dân”, “Tổ quốc trong ánh mặt trời”, Tổ khúc hát múa: We Are the World, Khát vọng hoà bình, Coda: Bay lên Việt Nam. Chương 3: Phần lễ với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước; đại diện các nước...
Dưới đây là hình ảnh các lực lượng đang khẩn trương hợp luyện cho lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 10 - 13/12/2026:
Bộ đội Đặc công đồng diễn võ thuật.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-ron-rang-hop-luyen-cho-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2026-482765.html