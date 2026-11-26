Sáng 26/11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị triển lãm. Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Triển lãm; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chỉ đạo rút kinh nghiệm ngay tại thao trường.

Đoàn công tác đã kiểm tra việc luyện tập chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc; phần hợp luyện bay trình diễn của trực thăng và thiết bị bay không người lái (UAV) do Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện. Đoàn cũng kiểm tra lộ tuyến di chuyển, phương án bảo đảm giao thông tại các cổng ra, vào; khu vực đón khách, khán đài và các khu trưng bày trong nhà, ngoài trời.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc có chủ đề “Bay lên Việt Nam”, với sự tham gia của gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ Quân đội.

Chương trình nghệ thuật chào mừng có 3 chương. Chương I. Sức mạnh Việt Nam, gồm tiết mục: "Phù Đổng Thiên Vương", hát múa "Việt Nam kiêu hãnh", liên khúc dân ca các miền "Bản sắc Việt" và kết thúc bằng "Một vòng Việt Nam".

Chương 2: Bay lên Việt Nam, gồm các tiết mục: tổ khúc múa “Chiến binh Sao vàng”, “Đi giữa lòng nhân dân”, “Tổ quốc trong ánh mặt trời”, Tổ khúc hát múa: We Are the World, Khát vọng hoà bình, Coda: Bay lên Việt Nam. Chương 3: Phần lễ với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước; đại diện các nước...

Theo Ban Tổ chức, với chủ đề "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển", Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 (VietNam International Defence Expo 2026) là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước; chia sẻ chính sách, đường lối đối ngoại quốc phòng; chủ trương xây dựng Quân đội và phát triển nền công nghiệp quốc phòng.

Dưới đây là hình ảnh các lực lượng đang khẩn trương hợp luyện cho lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 10 - 13/12/2026:

Cán bộ, chiến sĩ hợp luyện trước khu vực cổng chính của triển lãm.

Hình tượng rừng tre trong chương trình nghệ thuật chào mừng mở màn khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 với tên gọi “Phù Đổng Thiên Vương”.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc có chủ đề “Bay lên Việt Nam”, với sự tham gia của gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ Quân đội.

Những dải lụa nhiều màu tạo điểm nhấn trên sân tập.

Đội hình múa quạt của các quân nhân.

Dàn trống hội sẵn sàng vào phần trình diễn.

Đội cờ trận trong trang phục truyền thống.

Bộ đội Đặc công đồng diễn võ thuật.

Động tác nhào lộn thể hiện sự dẻo dai, chính xác.

Chiến sĩ Đặc công trong màn biểu diễn võ thuật với binh khí.

Màn công phá gậy của Bộ đội Đặc công.

Đội hình tạo thế của Bộ đội Đặc công.

Trực thăng kéo cờ Tổ quốc bay hợp luyện.

Biên đội trực thăng kéo cờ biểu trưng bay trên khu vực sân bay Gia Lâm.