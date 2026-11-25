Hội nghị Quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (SOM5) diễn ra từ ngày 23-27/11, tại Hà Nội. Trong khuôn khổ SOM5, chiều ngày 25/11/2026, Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-EU đã diễn ra dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Sơn Trà, Trưởng phòng Phòng WTO, Đàm phán và Thực thi Hiệp định, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Phó trưởng đoàn quan chức cấp cao và Phó trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam.

Trước đó, tại Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao diễn ra ngày 24/11/2026, các thành viên CPTPP đã thảo luận về các nội dung liên quan đến đàm phán nâng cấp Hiệp định và triển khai các hoạt động hợp tác; việc triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực thực thi Hiệp định, trong đó bao gồm việc thành lập Bộ phận hỗ trợ CPTPP; rà soát việc triển khai các nghĩa vụ trong giai đoạn chuyển đổi. Các thành viên cũng dành thời gian để trao đổi về vấn đề gia nhập của các nền kinh tế mới.

Việt Nam với vai trò Chủ tịch CPTPP đang điều phối thảo luận để hướng tới các kết quả cụ thể trên cơ sở đồng thuận chung, trình lên các Bộ trưởng CPTPP xem xét, thông qua tại phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 cũng như phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU và CPTPP-ASEAN diễn ra vào các ngày 26-27/11/2026.

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP - EU diễn ra chiều 25/11/2026.

Trong Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-EU, các thành viên CPTPP và EU đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung vào bốn lĩnh vực ưu tiên: thương mại số, thương mại bền vững, đầu tư và chuỗi cung ứng bền vững.

Năm 2026 là lần thứ hai Đối thoại CPTPP-EU diễn ra. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 2025, bên lề Phiên họp Hội đồng Hiệp định CPTPP lần thứ 9 tại thành phố Melbourne, Australia.

Bà Nguyễn Sơn Trà, Trưởng phòng Phòng WTO, Đàm phán và Thực thi Hiệp định, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Phó trưởng đoàn quan chức cấp cao và Phó trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam chủ trì phiên họp.

Đại diện Liên minh châu Âu (EU) đồng chủ trì Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-EU.

Đại diện Canada - ông Darren Smith đồng chủ trì Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-EU.

Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-EU diễn ra trong khuôn khổ SOM5.

Đại diện các nước thành viên CPTPP và đối tác trao đổi bên lề Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-EU.

Đại diện Australia tham dự Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-EU.