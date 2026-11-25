Hội nghị Quan chức cấp cao CPTPP (SOM5) diễn ra từ ngày 23-27/11 tại Hà Nội. Trong khuôn khổ SOM5, sáng 25/11, Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-ASEAN đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Trưởng đoàn Quan chức cao cấp và Trưởng đoàn đàm phán của Việt Nam.

Chiều ngày 25/11, sẽ diễn ra Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-EU.

Tại Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao diễn ra ngày 24/11, các thành viên CPTPP đã thảo luận về các nội dung liên quan đến đàm phán nâng cấp Hiệp định và triển khai các hoạt động hợp tác; việc triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực thực thi Hiệp định, trong đó bao gồm việc thành lập Bộ phận hỗ trợ CPTPP; rà soát việc triển khai các nghĩa vụ trong giai đoạn chuyển đổi.

Các thành viên cũng dành thời gian để trao đổi về vấn đề gia nhập của các nền kinh tế mới, triển khai Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU và CPTPP-ASEAN. Việt Nam với vai trò Chủ tịch CPTPP đang điều phối thảo luận để hướng tới các kết quả cụ thể trên cơ sở đồng thuận chung, trình lên các Bộ trưởng CPTPP xem xét, thông qua tại phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 cũng như phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU và CPTPP-ASEAN diễn ra vào các ngày 26-27/11/2026.

Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-ASEAN.

Ông Ngô Chung Khanh (giữa), Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) tham dự và chủ trì phiên họp.

Đại diện Vương quốc Anh tham dự và phát biểu ý kiến tại Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-ASEAN.

Các đại diện đoàn Malaysia tham dự Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-ASEAN trong sáng 25/11/2026.

Các đại diện đoàn Singapore, thành viên CPTPP tham dự Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-ASEAN.

Đoàn đại biểu đến từ Canada tham dự và đóng góp nhiều ý kiến tại Phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao về Đối thoại CPTPP-ASEAN.

Các đại biểu trao đổi bên lề phiên họp.