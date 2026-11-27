Chùm ảnh: Phiên họp cấp Bộ trưởng CPTPP và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11
Sáng 27/11, Phiên họp cấp Bộ trưởng CPTPP và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 đã diễn ra tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CPTPP năm 2026 Lê Mạnh Hùng chủ trì và phát biểu.
Phiên họp cấp Bộ trưởng CPTPP và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 nằm trong chuỗi hoạt động Hội nghị Quan chức cấp cao CPTPP lần thứ 5 (SOM5) diễn ra từ ngày 23 - 27/11/2026. Đây là một trong nhiều sự kiện quan trọng trong năm Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch CPTPP 2026.
Tại sự kiện, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CPTPP năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc.
Trong bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CPTPP năm 2026 nhấn mạnh: "Chúng ta cần tiếp tục phát huy vai trò của CPTPP trong thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường liên kết kinh tế khu vực, củng cố hệ thống thương mại đa biên, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu của các nền kinh tế thành viên trước những biến động của kinh tế toàn cầu".
Dưới đây là một số hình ảnh trong Phiên họp cấp Bộ trưởng CPTPP và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11:
Chiều cùng ngày (27/11) đã diễn ra họp báo cung cấp thông tin về kết quả của chuỗi sự kiện tới các cơ quan truyền thông.Trước đó, ngày 26/11, Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026 với chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh”. Diễn đàn quy tụ đại diện chính phủ, tổ chức kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, tập trung trao đổi về những giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội tham gia thị trường giữa CPTPP, ASEAN và EU.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chum-anh-phien-hop-cap-bo-truong-cptpp-va-phien-hop-hoi-dong-cptpp-482896.html