Phiên họp cấp Bộ trưởng CPTPP và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 nằm trong chuỗi hoạt động Hội nghị Quan chức cấp cao CPTPP lần thứ 5 (SOM5) diễn ra từ ngày 23 - 27/11/2026. Đây là một trong nhiều sự kiện quan trọng trong năm Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch CPTPP 2026.

Tại sự kiện, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CPTPP năm 2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc.

Trong bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CPTPP năm 2026 nhấn mạnh: "Chúng ta cần tiếp tục phát huy vai trò của CPTPP trong thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường liên kết kinh tế khu vực, củng cố hệ thống thương mại đa biên, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu của các nền kinh tế thành viên trước những biến động của kinh tế toàn cầu".

Dưới đây là một số hình ảnh trong Phiên họp cấp Bộ trưởng CPTPP và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11:

Trước phiên khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CPTPP năm 2026 trao đổi với đại diện lãnh đạo đến từ các quốc gia thành viên.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CPTPP năm 2026 Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các quốc gia thành viên CPTPP chụp ảnh trước phiên khai mạc.

Toàn cảnh Phiên họp cấp Bộ trưởng CPTPP và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng CPTPP năm 2026 Lê Mạnh Hùng chủ trì Phiên họp cấp Bộ trưởng và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại, Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh Anas Sarwar phát biểu, trao đổi tại phiên họp.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada - ngài Maninder Sidhu trao đổi tại phiên họp.

Bà Datin Tutiaty Abdul Wahab, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Brunei tham dự, thảo luận tại phiên họp.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia, Thượng nghị sĩ Don Farrell phát biểu tại phiên họp.

Lãnh đạo phía Nhật Bản tham dự phiên họp.

Bà Paula Estévez Weinstein, Thứ trưởng phụ trách Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Bộ Ngoại giao Chile phát biểu tại phiên họp.

Đại diện phía Mexico tham dự và trao đổi nhiều ý kiến tại phiên họp.

Ông Vangelis Vitalis, Thứ trưởng phụ trách Thương mại và Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand tham dự phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) Sim Tze Tzin tham dự phiên họp.

Quốc vụ khanh phụ trách Năng lượng, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Foo Cexiang tham dự phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái tham dự và phát biểu tại phiên họp.

Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Bộ Công Thương Lê Triệu Dũng phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu tham dự Phiên họp cấp Bộ trưởng CPTPP và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Trên cương vị Chủ tịch CPTPP 2026, Việt Nam đánh giá rất cao tinh thần hợp tác mang tính xây dựng, sự ủng hộ quý báu và những đóng góp thực chất của các nước thành viên.

Chiều cùng ngày (27/11) đã diễn ra họp báo cung cấp thông tin về kết quả của chuỗi sự kiện tới các cơ quan truyền thông.Trước đó, ngày 26/11, Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP - ASEAN - EU 2026 với chủ đề “Từ đối thoại đến hành động kinh doanh”. Diễn đàn quy tụ đại diện chính phủ, tổ chức kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, tập trung trao đổi về những giải pháp thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng và mở rộng cơ hội tham gia thị trường giữa CPTPP, ASEAN và EU.