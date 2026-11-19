Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn phát biểu tại chương trình, chia sẻ về hành trình phát triển của Tập đoàn và bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ đi trước.

GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) phát biểu, ôn lại những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình xây dựng và phát triển ngành Dầu khí, đồng thời chia sẻ tình cảm dành cho PETROVIETNAM.

Ông Hoàng Xuân Hùng - nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn, Trưởng Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn phát biểu, chia sẻ những tình cảm và tâm huyết của các thế hệ cán bộ hưu trí đối với Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Lê Ngọc Sơn thăm hỏi các cán bộ hưu trí, thể hiện tình cảm trân trọng và sự tri ân của thế hệ lãnh đạo hôm nay đối với những người đã đóng góp cho sự phát triển của ngành Dầu khí.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường thăm hỏi ông Phùng Đình Thực, nguyên Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM

Ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM trò chuyện, lắng nghe những chia sẻ và ôn lại kỷ niệm cùng các cán bộ hưu trí tại buổi gặp mặt.

Ông Nguyễn Văn Mậu - Thành viên HĐTV PETROVIETNAM trao đổi, chia sẻ những câu chuyện và kỷ niệm gắn bó với các thế hệ cán bộ, người lao động dầu khí.

Ông Trần Bình Minh - Thành viên HĐTV PETROVIETNAM gặp gỡ, giao lưu cùng các cán bộ hưu trí trong không khí thân tình, ấm áp của buổi gặp mặt.

Ông Trần Hồng Nam - Thành viên HĐTV PETROVIETNAM thăm hỏi các nguyên lãnh đạo Tập đoàn tham dự buổi gặp mặt tri ân nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Ông Ngô Thường San - Nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam ôn lại với kỷ niệm với cán bộ hưu trí dầu khí

Các cán bộ hưu trí gặp gỡ, giao lưu, ôn lại kỷ niệm

Ông Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, nguyên Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM giao lưu, chia sẻ những tình cảm và tâm huyết dành cho PETROVIETNAM, góp phần kết nối các thế hệ cán bộ, người lao động dầu khí.

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Anh hùng Lao động, nguyên Thành viên HĐTV PETROVIETNAM cùng các cán bộ hưu trí dầu khí

Ông Nguyễn Mạnh Kha - Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các cán bộ hưu trí, những người đã góp phần vun đắp truyền thống ngành dầu khí qua các thời kỳ.