[Chùm ảnh] Những khoảnh khắc trên công trường BDTT Nhà máy Đạm Cà Mau

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVCFC Văn Tiến Thanh thăm hỏi, tặng quà người lao động trực tiếp tham gia BDTT Nhà máy Đạm Cà Mau.

Tổng Giám đốc PVCFC Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp kiểm tra công tác BDTT tại Nhà máy Đạm Cà Mau.

Lãnh đạo PVCFC trao đổi với các lực lượng thi công, nắm bắt tiến độ các hạng mục.

Nhà máy Đạm Cà Mau bước vào kỳ bảo dưỡng tổng thể (BDTT) với hàng nghìn hạng mục được triển khai đồng thời tại các khu vực công nghệ.

Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và các lực lượng nhà thầu cùng làm việc tại Nhà máy Đạm Cà Mau trong chiến dịch BDTT 2026.

Các kỹ sư trao đổi phương án ngay tại hiện trường, nơi mỗi công việc đều được xác định rõ trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

Các chi tiết thiết bị được kiểm tra và đánh dấu trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Nhiều hạng mục yêu cầu người lao động trực tiếp làm việc trong không gian hạn chế.

Trong những khu vực có điều kiện thi công đặc thù, từng thao tác đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và an toàn.

Hạng mục thay thế thiết bị trao đổi nhiệt E04502 yêu cầu phương án cẩu kéo, lắp đặt phức tạp và huy động cần cẩu 800 tấn.

Vật tư được tập kết phục vụ BDTT Nhà máy Đạm Cà Mau.

Kỹ sư PVCFC kiểm tra các thiết bị.

Trong những ngày thời tiết không thuận lợi, các công việc vẫn được triển khai theo điều kiện thực tế và yêu cầu an toàn.

Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc PVCFC Trần Chí Nguyện cùng lãnh đạo Tổng công ty, Nhà máy thăm hỏi, động viên và tặng quà người lao động trực tiếp tham gia BDTT Nhà máy Đạm Cà Mau.

Lực lượng nhân sự của PVCFC, các đơn vị trong PETROVIETNAM như PVFCCo-Phú Mỹ, BSR, PTSC-POS, PPS-PV COLLEGE và các nhà thầu cùng phối hợp triển khai chiến dịch quy mô lớn.

Công trường BDTT luôn sáng đèn khi nhiều phần việc được triển khai nối tiếp nhau. Mỗi hạng mục hoàn thành là một bước tiến để Nhà máy sớm vận hành trở lại.