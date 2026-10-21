Chùm ảnh: Những bàn tay dựng nhịp cầu hình lá dừa bên sông Sài Gòn

Khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vẫn sáng đèn. Dưới ánh sáng của hệ thống chiếu sáng công trường, những người công nhân trong bộ đồ bảo hộ miệt mài làm việc giữa các khối thép đồ sộ. Người kiểm tra thiết bị, người thao tác trên giàn giáo, người theo dõi và phối hợp điều chỉnh kết cấu. Mỗi vị trí đảm nhận một phần việc, cùng hướng đến mục tiêu đưa nhịp cầu vào đúng vị trí theo phương án kỹ thuật.

Công nhân, kỹ sư làm việc xuyên đêm trên công trình.

Trên cao, những bóng áo cam nổi bật giữa hệ khung thép đan xen. Phía dưới, các nhóm kỹ thuật tiếp tục theo dõi thiết bị, trao đổi thông tin và phối hợp từng công đoạn. Giữa không gian sông nước, công trường trở thành một guồng quay liên tục, nơi mỗi thao tác đều đòi hỏi sự tập trung và cẩn trọng.

Những người kỹ sư, công nhân trong bộ đồ bảo hộ miệt mài làm việc giữa các khối thép đồ sộ.

Do việc hợp long phụ thuộc vào diễn biến thủy triều, đội ngũ kỹ thuật phải theo dõi dữ liệu thủy văn trong nhiều tháng, đối chiếu với số liệu các năm trước để xác định thời điểm nước đứng. Đây là lúc mực nước tương đối ổn định, dòng chảy giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa kết cấu thép vào vị trí. Khoảng thời gian này chỉ kéo dài chừng 3 giờ, khiến các phương án phải được tính toán và chuẩn bị kĩ lưỡng.

Đằng sau những chuyển động ấy là cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn bộ ekip.

Rạng sáng 21/10, công tác hợp long được triển khai theo kế hoạch. Sà lan chở kết cấu cầu được điều chỉnh hướng, đưa vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02. Hệ thống cáp neo, tời kéo cùng việc điều chỉnh nước dằn trên sà lan được phối hợp vận hành để kiểm soát vị trí kết cấu trước tác động của dòng chảy.

Hình ảnh "lá dừa nước" dần hình thành trên bờ sông Sài Gòn rạng sáng 21/10.

Trong quá trình ấy, các kỹ sư phải kiểm soát chặt chẽ từng chuyển động, bảo đảm các điểm kết nối khớp với thiết kế, với sai số được kiểm soát ở mức milimét. Phần việc của mỗi người có thể chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đều góp phần vào kết quả chung của cả công trường.

Những ánh nắng bình minh đầu tiên xuất hiện trên đại công trình.

Các kỹ sư, công nhân miệt mài làm việc trên công trình cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Đến 13 giờ cùng ngày, công tác hợp long hoàn thành sau 8 giờ triển khai, đưa dự án bước sang giai đoạn kiểm tra và hoàn thiện. Nhịp cầu được đưa vào đúng vị trí là kết quả của quá trình phối hợp giữa nhiều lực lượng, từ chuẩn bị phương án, vận hành thiết bị đến căn chỉnh kết cấu. Sau những giờ làm việc căng thẳng, cột mốc quan trọng của công trình đã được hoàn thành.

Đến 13h cùng ngày, công tác hợp long cầu đã hoàn thành.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có chiều dài toàn tuyến khoảng 720m, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với công viên bờ sông thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Điểm nhấn của công trình là nhịp chính dài 187 m, không có trụ đỡ giữa sông, với hệ vòm thép lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước và vòm biên tạo hình giọt nước.

Để tạo nên những đường cong ba chiều, các cấu kiện thép được chia thành nhiều phân đoạn, gia công theo các bán kính cong khác nhau rồi liên kết thành tổng thể. Quá trình chế tạo và lắp đặt đòi hỏi độ chính xác cao, từ kiểm soát kích thước, tọa độ từng cấu kiện đến công tác trắc đạc, hạn chế sai lệch giữa các bộ phận.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với công viên bờ sông thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đơn vị chế tạo, công trình sử dụng kết cấu thép không gian, được mô tả là "cầu mềm". Khái niệm này không đồng nghĩa với việc kết cấu thiếu chắc chắn, mà nhấn mạnh yêu cầu tính toán, kiểm soát độ võng và biến dạng khi chịu tải trọng. Độ vồng của kết cấu phải được tính toán ngay từ giai đoạn gia công để bù lại phần võng xuống khi cầu chịu tải trong điều kiện thực tế. Chất lượng vật liệu và các mối hàn cũng được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật.

Sau hợp long, các đơn vị chuyên môn tiếp tục đo đạc hình dáng tổng thể, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, chất lượng mối nối và trạng thái chịu lực của kết cấu thép. Công trình cũng được quan trắc, kiểm tra độ rung và thử tải để đánh giá khả năng chịu lực, độ ổn định trước khi nghiệm thu.

Cây cầu mới đã thành hình không chỉ bằng những tính toán kỹ thuật hay khối lượng thép đồ sộ, mà còn bằng trí tuệ, sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm của những người thợ - những người đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho không gian ven sông Sài Gòn.