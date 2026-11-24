Từ những năm cuối thập niên 1950, khi đất nước còn bộn bề khó khăn, những chuyến khảo sát địa chất đầu tiên đã được triển khai với sự hỗ trợ của các chuyên gia Liên Xô. Những cán bộ địa chất Việt Nam bắt đầu hành trình tìm kiếm nguồn tài nguyên dầu khí, đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hình thành một ngành công nghiệp mới. Ngày 27/11/1961, Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36 được thành lập, đánh dấu sự ra đời của tổ chức đầu tiên của những người đi tìm lửa Việt Nam. Cùng từ đây, ngày 27/11 được chọn là Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, ghi dấu mốc khởi đầu cho hành trình xây dựng và phát triển ngành Dầu khí nước nhà.

Những nỗ lực tìm kiếm dầu khí ban đầu đã tạo dấu ấn tại vùng Đồng bằng sông Hồng. Ngày 19/4/1981, dòng khí từ mỏ Tiền Hải C được khai thác, xử lý và đưa tới trạm turbine phát điện, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp khí Việt Nam. Đến ngày 8/7/1981, mỏ khí Tiền Hải bắt đầu khai thác ổn định. Từ những công trình khai thác khí trên đất liền, hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí từng bước được mở rộng, tạo tiền đề cho hành trình vươn ra thềm lục địa.

Hướng ra thềm lục địa phía Nam, những người dầu khí bắt đầu xây dựng các công trình biển trong điều kiện thiếu thốn về thiết bị, công nghệ và nhân lực. Cùng với các chuyên gia Liên Xô, đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam từng bước tích lũy kinh nghiệm, làm chủ kỹ thuật, tạo nền tảng cho hoạt động tìm kiếm và khai thác dầu khí ngoài khơi. Đây là giai đoạn thử thách bản lĩnh, ý chí và năng lực tổ chức của những người đi tìm lửa.

Ngày 26/6/1986, từ giàn MSP-1 tại mỏ Bạch Hổ, những tấn dầu thô thương mại đầu tiên của Việt Nam chính thức được khai thác. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng, đưa ngành Dầu khí Việt Nam từ giai đoạn tìm kiếm, thăm dò sang khai thác công nghiệp, mở ra triển vọng phát triển một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của đất nước. Thành quả ấy là kết tinh của nhiều năm lao động bền bỉ, sự hợp tác giữa các chuyên gia Việt Nam và Liên Xô cùng nỗ lực vượt qua những thách thức kỹ thuật trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Một dấu mốc đặc biệt khác trong lịch sử khai thác dầu khí Việt Nam là việc tìm thấy dầu trong tầng đá móng nứt nẻ tại mỏ Bạch Hổ. Ngày 11/5/1987, Vietsovpetro phát hiện dòng dầu công nghiệp ở tầng móng; đến ngày 6/9/1988, dầu từ tầng chứa đặc biệt này chính thức được đưa vào khai thác. Thành công này không chỉ góp phần gia tăng sản lượng khai thác tại mỏ Bạch Hổ, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với khoa học địa chất dầu khí, đồng thời khẳng định năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ của đội ngũ người dầu khí Việt Nam.

Không chỉ khai thác dầu thô, PETROVIETNAM từng bước phát triển các công trình thu gom, vận chuyển và xử lý khí, mở rộng giá trị từ nguồn tài nguyên ngoài khơi. Hệ thống khí Cửu Long với tuyến đường ống dẫn khí từ các mỏ ngoài biển vào bờ đã hình thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi công nghiệp khí. Dòng khí được đưa vào bờ phục vụ sản xuất điện, đạm và các nhu cầu công nghiệp, dân dụng, tạo tiền đề cho sự phát triển đồng bộ của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Ngày 9/7/1999, Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố chính thức được đưa vào vận hành, đánh dấu bước phát triển quan trọng của công nghiệp khí Việt Nam. Đây là công trình trên bờ có hàm lượng khoa học - kỹ thuật cao, góp phần đưa LPG và condensate sản xuất trong nước đến với thị trường, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu. Từ dấu mốc này, công nghiệp khí Việt Nam từng bước hình thành chuỗi hoạt động đồng bộ, từ khai thác, vận chuyển đến chế biến và phân phối sản phẩm khí.

Ngày 15/12/2004, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, do Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) quản lý và vận hành, được khánh thành, đánh dấu bước phát triển mới trong việc sử dụng nguồn khí thiên nhiên để sản xuất phân bón phục vụ nông nghiệp. Công trình là một trong những dấu ấn của chiến lược phát triển chuỗi giá trị khí, gắn khai thác tài nguyên với chế biến sâu và sản xuất sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng. Từ đây, khí thiên nhiên không chỉ là nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện mà còn trở thành nguyên liệu quan trọng cho ngành phân bón trong nước.

Từ công trường xây dựng trên vùng đất Dung Quất (Quảng Ngãi), nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam đã từng bước thành hình. Khởi công ngày 28/11/2005, sau hơn ba năm xây dựng, NMLD Dung Quất, do Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) quản lý và vận hành, cho ra dòng sản phẩm đầu tiên vào ngày 22/2/2009. Công trình đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành Dầu khí từ khai thác, xuất khẩu dầu thô sang chế biến sâu trong nước, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu và thúc đẩy phát triển công nghiệp tại miền Trung. Đây cũng là dấu mốc gắn với quá trình hình thành năng lực quản lý, vận hành một tổ hợp lọc dầu quy mô lớn của Việt Nam.

Sự hình thành Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau là minh chứng cho hướng phát triển liên kết chuỗi giá trị của PETROVIETNAM. Từ nguồn khí được khai thác và vận chuyển qua hệ thống đường ống PM3 - Cà Mau, các nhà máy điện và nhà máy đạm được hình thành, đưa nguồn tài nguyên thiên nhiên vào phục vụ đồng thời sản xuất năng lượng và nông nghiệp. Đặc biệt, ngày 26/10/2012, Nhà máy Đạm Cà Mau được khánh thành, đánh dấu việc hoàn chỉnh cụm dự án Khí - Điện - Đạm tại cực Nam Tổ quốc.

Cùng với sự phát triển của hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí, các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, cơ khí và xây lắp công trình cũng từng bước nâng cao năng lực. Đội ngũ kỹ sư, công nhân trong nước đã tham gia chế tạo, lắp đặt nhiều kết cấu thép, chân đế giàn khoan, module công nghệ, công trình biển và phương tiện chuyên dụng. Đặc biệt, tháng 9/2026, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C), trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (đơn vị thành viên của PETROVIETNAM), bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc dự án điện gió Baltica 2 tại Ba Lan, đánh dấu lần đầu tiên thiết bị loại này do doanh nghiệp Việt Nam chế tạo được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Từ chỗ chủ yếu tiếp nhận công nghệ và thực hiện các hạng mục hỗ trợ kỹ thuật, các đơn vị dịch vụ của PETROVIETNAM đã từng bước làm chủ thiết kế, chế tạo, thi công và đảm nhận nhiều hạng mục có yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Từ nền tảng của ngành công nghiệp dầu khí, PETROVIETNAM từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất điện, mở rộng năng lực phát điện, đón đầu xu hướng chuyển dịch năng lượng với dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4. Đầu tháng 1/2026, cụm nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam chính thức vận hành thương mại, với tổng công suất hơn 1.600 MW. Sử dụng công nghệ tua-bin khí H-Class hiện đại, Nhơn Trạch 3&4 dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện quy mô lớn, linh hoạt cho hệ thống điện quốc gia. Song song đó, PETROVIETNAM cũng nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện tham gia phát triển điện hạt nhân, trong đó có Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2, nhằm góp phần đa dạng hóa nguồn năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tiếp nối hành trình 65 năm, PETROVIETNAM đang mở rộng không gian phát triển với định danh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Tập đoàn tiếp tục phát triển các công trình công nghiệp - năng lượng, nâng cao năng lực chế tạo, vận hành và tham gia chuỗi cung ứng quốc tế, đồng thời nghiên cứu, triển khai các lĩnh vực năng lượng mới. Từ những chuyến khảo sát địa chất đầu tiên đến các tổ hợp công nghiệp - năng lượng hiện đại, hành trình của PETROVIETNAM là quá trình tích lũy tri thức, làm chủ công nghệ và từng bước mở rộng năng lực công nghiệp, tiếp tục đóng góp vào bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển đất nước.