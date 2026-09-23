[Chùm ảnh] 'Ngôi nhà thứ hai' ấm áp nơi biên cương

Trong khu nội trú sạch sẽ, bên những bữa cơm nóng và trên sân chơi rộng mở, nhịp sống mới đang dần hình thành. Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS PETROVIETNAM - Phong Thổ trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp, nơi chắp cánh những ước mơ trẻ thơ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trong tổng số 1.050 học sinh của Nhà trường, 860 em được bố trí ở nội trú và 190 em học bán trú. Cuộc sống tại ngôi trường mới đang từng bước đi vào nề nếp.

Khu ký túc xá khép kín, sạch sẽ, rộng rãi và an toàn đã mang đến một không gian sinh hoạt đầy đủ, tiện nghi hơn, thay thế những phòng bán trú còn nhiều thiếu thốn trước đây.

Học sinh tự sắp xếp chăn màn và đồ dùng cá nhân. Từ những công việc nhỏ hằng ngày, các em dần hình thành nếp sống tự lập, ngăn nắp và kỷ luật.

Thầy cô không chỉ giảng dạy mà còn chăm sóc học sinh trong từng bữa ăn, giấc ngủ và hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Những suất cơm nóng hổi được chuẩn bị tại khu bếp nội trú, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh và phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Bữa cơm tập thể không chỉ tiếp thêm năng lượng cho các em sau mỗi buổi học mà còn mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp như trong một gia đình lớn.

Các hoạt động thể thao, ngoại khóa giúp học sinh thêm tự tin, gắn kết, đồng thời làm phong phú đời sống tinh thần sau những giờ học trên lớp.

Các em học sinh xem bộ phim "Mưa đỏ" trong buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Những nụ cười trong trẻo giữa sân trường là hình ảnh rõ nét nhất về sự đổi thay đang diễn ra. Từ mái nhà chung này, học sinh vùng biên Phong Thổ có thêm điều kiện để học tập, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ.