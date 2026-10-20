[Chùm ảnh] Ngày thi thứ 2 Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026: Sôi nổi, kịch tính, chính xác trên từng thao tác

Nhịp độ tranh tài tại các khu vực thi đấu trở nên kịch tính và khẩn trương hơn bao giờ hết. Các nội dung thi thực hành đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa kiến thức chuyên môn, thao tác kỹ thuật chính xác và tác phong công nghiệp.

Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026 bao gồm 16 nghề thi, bao phủ hầu hết các lĩnh vực cốt lõi của ngành dầu khí - năng lượng, từ các nghề cá nhân như: Hàn, tiện, quản trị và bảo mật hệ thống mạng CNTT, tự động hóa, vận hành thiết bị khoan dầu khí, điện lạnh, lắp đặt điện; đến các phần thi phối hợp đồng đội tinh gọn như: Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị tĩnh (nhóm 2 người), bảo dưỡng sửa chữa thiết bị động (nhóm 2 người), lắp ráp (nhóm 2 người), vận hành thiết bị khai thác dầu khí (nhóm 2 người), vận hành nhà máy lọc dầu (nhóm 2 người); cùng các nội dung quy mô như: vận hành nhà máy nhiệt điện than/khí (nhóm 3 người); phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (nhóm 4 người) và lặn thi công (nhóm 9 người).

Một số hình ảnh ghi nhận không khí tranh tài sôi nổi, hào hứng và đầy tập trung trong ngày thi thứ 2:

Thí sinh thi nghề Tự động hóa.

Thí sinh thi nghề Lắp ráp.

Thí sinh thi nghề Hàn.

Thí sinh thi nghề Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Thí sinh thi nghề Vận hành nhà máy điện than.

Thí sinh thi nghề Vận hành nhà máy điện khí.

Thí sinh thi nghề Vận hành thiết bị khoan.

Thí sinh thi nghề Vận hành nhà máy lọc dầu.

Thí sinh thi nghề Tiện.

Thí sinh thi nghề Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị động

Thí sinh thi nghề Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị tĩnh.

Thí sinh thi nghề Vận hành khai thác dầu khí.

Thí sinh thi nghề Lắp đặt điện.