[Chùm ảnh] Ngắm từ trên cao những ‘siêu’ nút giao kết nối đường cao tốc, quốc lộ tại thành phố Đồng Nai

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là tuyến cao tốc trục ngang đóng vai trò là trục giao thông chính kết nối vùng Đông Nam Bộ. Đây là tuyến cao tốc kết nối liên thông các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành. Trong đó, nút giao Long Thành tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai kết nối đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là tổ hợp giao thông trọng điểm ở phía Nam, chính thức đưa vào khai thác toàn bộ các nhánh từ ngày 6-6-2026. Ảnh: Phạm Tùng

Trong khi nút giao Long Thành đã được đưa vào khai thác, nút giao giữa đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với quốc lộ 51 cũng trên địa bàn phường Long Thành đang được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Theo kế hoạch, nút giao này sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ vào cuối năm 2026. Ảnh: Phạm Tùng

Nút giao Sân bay Long Thành trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua xã Long Phước, thành phố Đồng Nai là "siêu" nút giao nhiều tầng, hiện đại, đóng vai trò kết nối đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với 2 tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành là T1 và T2.

Từ nút giao Sân bay Long Thành, các phương tiên có thể di chuyển theo các hướng lưu thông của đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Cùng với đó, theo hướng tuyến kết nối T2 di chuyển đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây để lưu thông về Thành phố Hồ Chí Minh hoặc đến Sân bay Long Thành. Đồng thời, có thể theo hướng tuyến đường T1 để kết nối với quốc lộ 51, đường 25C. Ảnh: Phạm Tùng

Nút giao giữa tuyến T1 với quốc lộ 51 trên địa bàn xã Long Phước đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Sân bay Long Thành với quốc lộ 51, đường 25C. Từ đó, các phương tiện có thể lưu thông đến các tuyến giao thông quan trọng đóng vai trò kết nối Sân bay Long Thành như: quốc lộ 51, đường 25B, 25C, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Tùng

Nút giao giữa tuyến T1 với quốc lộ 51 đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông cho Sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác, góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Phạm Tùng

Nút giao Tân Hiệp trên địa bàn xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai là nút giao kết nối 2 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Bến Lức - Long Thành. Theo kế hoạch, nút giao Tân Hiệp sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 11-2026. Ảnh: Phạm Tùng

Nằm trên trục với nút giao Tân Hiệp là nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 51 trên địa bàn xã Phước Thái. Nút giao này đã được đưa vào khai thác đồng bộ với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành vào đầu tháng 10-2026. Hiện nay, khi nút giao Tân Hiệp chưa được đưa vào khai thác, các phương tiên lưu thông trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành khi đến nút giao quốc lộ 51 sẽ rẽ xuống quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình. Ảnh: Phạm Tùng