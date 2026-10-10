[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên
Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên (xã Nam Cát Tiên, thành phố Đồng Nai), nơi có sự đa dạng sinh học phong phú bậc nhất Việt Nam với hàng ngàn loài động - thực vật sinh sống. Từ lâu, VQG Cát Tiên có chức năng quan trọng trong việc kiến tạo hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.
Với tổng diện tích hơn 71 ngàn hécta, được bao quanh bởi hơn 80km sông Đồng Nai, VQG Cát Tiên là mái nhà chung của hơn 1,7 ngàn loài động vật và hơn 1,6 ngàn loài thực vật. Đến VQG Cát Tiên, du khách được trở về với thiên nhiên và khám phá những câu chuyện về muông thú giữa chốn rừng xanh.
“Tuần tra rừng cùng kiểm lâm” hiện là sản phẩm du lịch “hot” tại VQG Cát Tiên. Dù mới hình thành từ cuối năm 2025 nhưng sản phẩm du lịch "Tuần tra rừng cùng kiểm lâm" đã nhận được sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam và là một trong 3 sản phẩm du lịch trên thế giới lọt vòng chung khảo giải thưởng Dự án Du lịch xuất sắc nhất thế giới do Hiệp hội Nhà báo du lịch Anh quốc (BGTW) tổ chức.
Đồng Nai cuối tuần (Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai) giới thiệu một số hình ảnh do Oxalis Adventure thực hiện trong hành trình đưa du khách khám phá rừng xanh tại VQG Cát Tiên theo chương trình của sản phẩm du lịch “Tuần tra rừng cùng kiểm lâm”.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202610/chum-anhngam-muong-thu-o-vuon-quoc-gia-cat-tien-5864273/