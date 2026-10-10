[Chùm ảnh] Ngắm muông thú ở Vườn quốc gia Cát Tiên

Đàn bò tót quây quần giữa đại ngàn rừng xanh Vườn quốc gia Cát Tiên.

Chim trích cổ tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Du khách dễ dàng gặp những đàn nai tại Vườn quốc gia Cát Tiên, đặc biệt là tại tour xem thú đêm.

Với tổng diện tích hơn 71 ngàn hécta, được bao quanh bởi hơn 80km sông Đồng Nai, VQG Cát Tiên là mái nhà chung của hơn 1,7 ngàn loài động vật và hơn 1,6 ngàn loài thực vật. Đến VQG Cát Tiên, du khách được trở về với thiên nhiên và khám phá những câu chuyện về muông thú giữa chốn rừng xanh.

Chim công xanh - một loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Voọc chà vá chân nâu, loài linh trưởng sinh sống tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Một trong hàng ngàn cá thể cá sấu sinh sống tại khu Ramsar Bàu Sấu có tầm quan trọng quốc tế tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

“Tuần tra rừng cùng kiểm lâm” hiện là sản phẩm du lịch “hot” tại VQG Cát Tiên. Dù mới hình thành từ cuối năm 2025 nhưng sản phẩm du lịch "Tuần tra rừng cùng kiểm lâm" đã nhận được sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam và là một trong 3 sản phẩm du lịch trên thế giới lọt vòng chung khảo giải thưởng Dự án Du lịch xuất sắc nhất thế giới do Hiệp hội Nhà báo du lịch Anh quốc (BGTW) tổ chức.

Kiểm lâm của Vườn quốc gia Cát Tiên và hướng dẫn viên của Oxalis Adventure tìm hiểu các tuyến đường trên bản đồ chuẩn bị cho hành trình khám phá cùng du khách.

Ngoài khám phá thiên nhiên hoang dã, du khách còn được tìm hiểu về công tác bảo tồn và sự đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Đồng Nai cuối tuần (Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai) giới thiệu một số hình ảnh do Oxalis Adventure thực hiện trong hành trình đưa du khách khám phá rừng xanh tại VQG Cát Tiên theo chương trình của sản phẩm du lịch “Tuần tra rừng cùng kiểm lâm”.